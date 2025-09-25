Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ χαρακτήρισε την ομοσπονδία «μύθο» που χρησιμοποιείται για να εξαπατάται ο κόσμος, κατά την επίσκεψή του στα γραφεία του συνδέσμου ΤΜΤ στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τις εφημερίδες «Αβρούπα» και «Οζγκιούρ», στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και βουλευτές του ΑΚΡ και του ΜΗΡ από την Τουρκία, καθώς και ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, για να στηρίξουν την υποψηφιότητα Τατάρ. Το ίδιο σημείο είχε επισκεφθεί τον Αύγουστο και ο Τουφάν Ερχιουρμάν, πρόεδρος του ΡΤΚ και ανθυποψήφιος του Τατάρ στις «προεδρικές εκλογές».

Ο Τατάρ δήλωσε ότι ήταν ο ίδιος που ξεκίνησε πριν πέντε χρόνια την πολιτική λύσης δύο κρατών, επιδιώκοντας διεθνή αναγνώριση με την υποστήριξη της Τουρκίας. Επικαλέστηκε την ένταξη του ψευδοκράτους ως παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, καθώς και την αναβάθμιση της συμμετοχής του στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας.

Υποστήριξε ότι η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ «έκλεισε το κεφάλαιο της ομοσπονδίας», ενώ χαρακτήρισε την Κύπρο «αποθήκη όπλων» λόγω της παρουσίας ξένων στρατιωτικών βάσεων. Επανέλαβε ότι η ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω της Τουρκίας.

Ασκώντας κριτική στο ΡΤΚ, κατηγόρησε τον Ερχιουρμάν ότι μποϊκόταρε την «βουλή» όταν ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν παρουσίασε την πολιτική λύσης δύο κρατών. «Όταν το ΡΤΚ μιλά για συνεταιρισμό με τους Ελληνοκύπριους, σιωπηρά εγκρίνει τον τερματισμό της εγγυητικής ιδιότητας της Τουρκίας και την αποχώρηση των στρατευμάτων της», είπε.

Ο Τατάρ υπογράμμισε ότι έχει ενισχύσει τις σχέσεις με την Τουρκία, ανοίγοντας τον δρόμο για επενδύσεις σε υποδομές, μεταφορές και υγειονομική περίθαλψη, που έφεραν «δισεκατομμύρια λίρες» στα κατεχόμενα. Δήλωσε ότι αν επανεκλεγεί θα συνεχίσει την πολιτική των δύο κρατών και τη στενή συνεργασία με την Τουρκία, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη νίκη των υποστηρικτών της ομοσπονδίας θα θεωρηθεί διεθνώς πλήγμα για την «κυριαρχία» των Τουρκοκυπρίων.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη ότι ενεργεί με τη στήριξη του ΕΛΑΜ. «Η μόνη ελπίδα του Χριστοδουλίδη είναι να κερδίσει ο Ερχιουρμάν. Γι’ αυτό κυκλοφορούν ιστορίες που λένε: “Ο Τατάρ θα χάσει και όταν έρθει ο Έρχουρμαν, οι συνομιλίες θα συνεχιστούν από εκεί που σταμάτησαν στο Κρανς Μοντάνα“».

ΚΥΠΕ