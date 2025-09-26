Το ΑΚΕΛ μπορεί να βγει ενισχυμένο σε ποσοστά, ίσως ακόμη και να διεκδικήσει την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές. Παρότι ο Στέφανος Στεφάνου δεν θα μιλήσει αύριο ανοιχτά για πρωτιά, το βασικό μήνυμα της πολιτικής του ομιλίας ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής εκεί παραπέμπει. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ δίνει αύριο το σύνθημα για την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, με το ανώτατο συλλογικό όργανο του κόμματος να ανοίγει την ατζέντα των κρίσιμων εσωκομματικών ζητημάτων και να βάζει πλώρη για τις εκλογές.

Ο πήχης για το ΑΚΕΛ είναι συγκεκριμένος: αύξηση του ποσοστού του 2021, δηλαδή πάνω από 22,3%. Η Εζεκία Παπαϊωάννου αξιολογεί δημοσκοπήσεις που αφήνουν περιθώριο αισιοδοξίας για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο οποίος, με βάση τα πολιτικά δεδομένα, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πρωτιά.

Η αυριανή συνεδρία, ουσιαστικά σηματοδοτεί και την έναρξη της προεκλογικής του ΑΚΕΛ, με το πρώτο μέρος της να είναι ανοικτό προς δημοσιογραφική κάλυψη, Ο Στέφανος Στεφάνου θα κάνει μια ομιλία με την οποία θα δώσει και το πολιτικό στίγμα του κόμματος, το οποίο συνεχίσει με την ανάδειξη θεμάτων της κοινωνικής ατζέντας.

Το επόμενο διάστημα ξεκινά ο διάλογος στις κομματικές ομάδες βάσεις, ακολούθως η κάθε επαρχιακή επιτροπή θα συγκροτήσει το ψηφοδέλτιο της, το οποίο θα επικυρωθεί σε συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής περί τα μέσα με μέλη Νοεμβρίου. Χρονικά δηλαδή, το ΑΚΕΛ θα ανακοινώσει το ψηφοδέλτιο του δύο με δυόμιση μήνες νωρίτερα σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2021.

Το κεφάλαιο των εξαιρέσεων

Η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής θα εξετάσει και το θέμα των εξαιρέσεων από την καταστατική πρόνοια για το όριο θητειών. Παρότι αρχικά είχε δοθεί η εντύπωση, με βάση δηλώσεις και πληροφόρηση από την Εζεκία Παπαϊωάννου, ότι το ζήτημα θα συζητείτο αργότερα, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τώρα, στο πλαίσιο του διαλόγου στις κομματικές ομάδες βάσης και της κατάρτισης των ψηφοδελτίων σε κάθε επαρχία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέμα απασχόλησε ήδη το Πολιτικό Γραφείο και, σύμφωνα με την πρακτική του κόμματος, αναμένεται να κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Υπενθυμίζεται ότι από την κοινοβουλευτική ομάδα αποχωρεί ο τέως ΓΓ Άντρος Κυπριανού, ενώ τρεις θητείες έχουν συμπληρώσει οι Γιώργος Λουκαΐδης, Άριστος Δαμιανού, Άντρος Καυκαλιάς, Κώστας Κώστα και Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Τι προβλέπει το καταστατικό

Το καταστατικό του ΑΚΕΛ ορίζει ότι κανένας δεν μπορεί να είναι υποψήφιος/α για βουλευτής ή ευρωβουλευτής αν έχει συμπληρώσει συνολικά δύο θητείες, είτε σε ένα από τα αξιώματα είτε αθροιστικά και στα δύο. Η Κεντρική Επιτροπή έχει δικαίωμα, για λόγους ύπαρξης ισχυρού πολιτικού πυρήνα, να εξαιρεί περιορισμένο αριθμό υποψηφίων σε ποσοστό έως 15% της απερχόμενης κοινοβουλευτικής ομάδας, εξαιρουμένου του/της ΓΓ, για τον/την οποίο/α δεν υπάρχει περιορισμός θητειών.

Η απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και απαιτεί πλειοψηφία 60% και άνω. Διευκρινίζεται ότι ο περιορισμός από τρεις σε δύο θητείες, που ψηφίστηκε στο τελευταίο καταστατικό συνέδριο, δεν θα εφαρμοστεί άμεσα· συνεπώς αφορά μόνο βουλευτές που έχουν ήδη συμπληρώσει τρεις θητείες.

Η Ειρήνη και ο Κώστας

Η βουλευτής Λευκωσίας Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι μέλος του κόμματος, συνεπώς δεν τίθεται θέμα εξαίρεσής της από την πρόνοια για το όριο θητειών. Αντίθετα, η περίπτωση του Κώστα Κώστα είναι διαφορετική. Είναι μέλος του ΑΚΕΛ, αλλά δεν συμμετέχει σε συλλογικά όργανα. Στο παρελθόν υπήρξε μέλος της ΚΕ, από την οποία παραιτήθηκε λόγω διαφωνίας με την επιλογή Ανδρέα Μαυρογιάννη για τις προεδρικές εκλογές του 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λεμεσιανός βουλευτής θεωρεί ότι εμπίπτει στις εξαιρέσεις που μπορεί να παραχωρήσει η ΚΕ και έχει εκφράσει πρόθεση να διεκδικήσει τέταρτη συνεχόμενη θητεία. Το ζήτημα απασχόλησε και το Πολιτικό Γραφείο και, εάν τεθεί, θα συζητηθεί στην ΚΕ. Κομματικές πηγές σημειώνουν ότι είναι σαφές τι εννοείται ως «πολιτικός πυρήνας» στο καταστατικό.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο Κώστας Κώστα είχαν την περασμένη εβδομάδα συνάντηση με τον Στέφανο Στεφάνου και αναμένεται να ξανασυναντηθούν μετά τη συνεδρία της ΚΕ. Η συνάντηση με την κ. Χαραλαμπίδου έγινε σε θετικό κλίμα, με την ηγεσία του ΑΚΕΛ να διερευνά τρόπους συνέχισης της συνεργασίας, εκτός κοινοβουλίου.

Η ίδια είχε εκφράσει πρόσφατα πικρία για τον ρόλο των νέων δυνάμεων και είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο προτάσεων από άλλους πολιτικούς χώρους, πέραν της περίπτωσης του Άλματος του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Προς το παρόν το θέμα παραμένει ανοικτό.

Λουκαΐδης, Δαμιανού και Καυκαλιάς

Με βάση την ερμηνεία της Εζεκίας Παπαϊωάννου, η καταστατική πρόνοια αφορά κυρίως τους Γιώργο Λουκαΐδη, Άριστο Δαμιανού και Άντρο Καυκαλιά. Οι δύο πρώτοι είναι μέλη της Γραμματείας και του Πολιτικού Γραφείου, ενώ ο κ. Καυκαλιάς, επίσης μέλος του ΠΓ, έχει εκφράσει ενδιαφέρον να αξιοποιηθεί στην επαρχιακή Λεμεσού. Επομένως, η συζήτηση για εξαιρέσεις επικεντρώνεται ουσιαστικά στους Λουκαΐδη και Δαμιανού.