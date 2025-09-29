Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε με έντονο τρόπο το νέο «μεγάλης κλίμακας και καταστροφικό» κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσε η Ρωσία σε όλη την Ουκρανία, με αποτέλεσμα την απώλεια αμάχων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το ΥΠΕΞ εξέφρασε την αλληλεγγύη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Κίεβο, σημειώνοντας: «Εκφράζουμε την ακλόνητη αλληλεγγύη μας στην Ουκρανία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

We strongly condemn the latest large-scale and devastating wave of attacks by Russia across Ukraine that resulted in the loss of civilian lives.



We express our unwavering solidarity with Ukraine. Our thoughts and prayers are with the families of the victims, and we wish speedy… September 29, 2025

Υπενθυμίζεται ότι, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου καταγράφηκε μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας με 600 drones και 48 πυραύλους σε διάστημα 12 ωρών.

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι, σκοτώθηκαν και περίπου 10 τραυματίστηκαν στην πόλη, όπως δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω της εφαρμογής Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε 15 σημεία σε πέντε συνοικίες του Κιέβου, με πολυκατοικίες να πλήττονται από drones.