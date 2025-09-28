Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου, πλήττοντας με drones και πυραύλους το Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας.

Ανεξάρτητοι παρατηρητές περιέγραψαν τον βομβαρδισμό της πρωτεύουσας ως έναν από τους πιο εκτεταμένους έως σήμερα. Οι σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν σε πολλές περιοχές, ενώ κάτοικοι του Κιέβου κατέφυγαν σε υπόγειους σταθμούς του μετρό για προστασία.

Сьогодні був наймасованіший ракетний удар по Україні в цьому році



Ворог атакував:

500-650 БпЛА різних типів, 45-55 ракет Х-101, до 8 «Калібрів», 2 «Кинджали» та декілька ракет Х-59.



Основний напрямок напрямок удару-Київ та область, Біла Церква, Старокостянтинів, Васильків. pic.twitter.com/xH5LWzACns September 28, 2025

Ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις έγιναν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

#UCRANIA 🇺🇦

⚡️💥🔥 – Imágenes del incendio en un edificio residencial cerca de #Kiyv (#Київ) tras el ataque ruso con drones. pic.twitter.com/NJyMFmG0l5 September 28, 2025

Στη Ζαπορίζια, στα νοτιοανατολικά, οι ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν «τουλάχιστον τέσσερις φορές», σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις πολίτες.

Η επίθεση βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη έως τις 7:20 τοπική ώρα (ίδια ώρα με Κύπρο), ενώ ολόκληρη η Ουκρανία είχε τεθεί σε συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές.

#Київ Станом на 7.20 внаслідок атаки відомо про п'ятеро постраждалих – мер Кличко. pic.twitter.com/K6G2lrNP51 — BankovaMail (@BankovaMa) September 28, 2025

Αντιδράσεις στην Πολωνία

Η μαζική ρωσική επίθεση προκάλεσε άμεση αντίδραση και στην Πολωνία. Η Βαρσοβία ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι έκλεισε τον εναέριο χώρο της στα σύνορα με την Ουκρανία, κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ. Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις επιστράτευσαν μαχητικό αεροσκάφος για την ασφάλεια του εναέριου χώρου, έπειτα από τις επιδρομές της Μόσχας.

Νέες απειλές από τη Ρωσία

Η επίθεση έρχεται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος προειδοποίησε ότι όποιος επιχειρήσει να καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη εντός του εναέριου χώρου της χώρας «θα το μετανιώσει πικρά». Ο Λαβρόφ χαρακτήρισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο «κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας» της Ρωσίας, δίνοντας το στίγμα της αυξανόμενης έντασης.

