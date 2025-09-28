Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι έκλεισε τμήμα του εναέριου χώρου της κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, εξαιτίας «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας» με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας του κράτους. Η εξέλιξη καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης εναέριας κυκλοφορίας Flightradar24.

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι απογείωσαν πολωνικά και νατοϊκά αεροσκάφη, σε απάντηση στις επιθέσεις μεγάλης κλίμακας που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. «Σχετικά με τη δραστηριότητα της αεροπορίας μεγάλου βεληνεκούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας που εξαπολύει επιθέσεις στο έδαφος της Ουκρανίας, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη άρχισαν να επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας», ανέφερε ο στρατός σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Ο πολωνικός στρατός χαρακτήρισε τις ενέργειες «προληπτικές» και υπογράμμισε ότι στόχο έχουν τη διασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών.

Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκεται σε ισχύ συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές.

cnn.gr