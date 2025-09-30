Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε σήμερα στο πολιτικό σκηνικό, αυτή τη φορά μεταξύ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του ΕΛΑΜ. Ο πρώτος, σε δηλώσεις του χαρακτήρισε το ΕΛΑΜ ως «δεκανίκι» της Κυβέρνησης Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ, λέγοντας πως «δεν έχει θέσεις για να αλλάξει τη χώρα και ισχυρίζεται ότι είναι αντισυστημικό κόμμα». Με τη σειρά του το ΕΛΑΜ αντέδρασε αναφέροντας πως δεν χρειάζεται πιστοποιητικά από κανέναν.

Τα πυρά Οδυσσέα

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, εξαπέλυσε πυρά στο ΕΛΑΜ, λέγοντας πως «δεν είναι αντισυστημικό, είναι δεκανίκι της διακυβέρνησης Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ ενίοτε. Η κ. Αννίτα Δημητρίου, εξελέγη με τις ψήφους του ΕΛΑΜ Πρόεδρος της Βουλής. Ενίοτε στηρίζει την Κυβέρνηση ή τον ΔΗΣΥ. Δεν έχει θέσεις για να αλλάξει τη χώρα και ισχυρίζεται ότι είναι αντισυστημικό κόμμα. Εμείς θα αποδείξουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε τη χώρα και ότι η έννοια του λαϊκισμού είναι εντελώς ξένη με τη δική μας κουλτούρα, δεν έχουμε καμία σχέση με λαϊκισμό. Έχουμε σχέση μόνο με την υπευθυνότητα και αυτό το αποδεικνύουμε στις θέσεις που θα βγάλουμε. Θα δείτε πολύ σοβαρές και μελετημένες θέσεις».

Η απάντηση του ΕΛΑΜ

Σε ανακοίνωσή του, το ΕΛΑΜ θέτει τα εξής ερωτήματα: «Ο κ. Μιχαηλίδης, που διορίστηκε από το τρίγωνο ΔΗΚΟ-Αβέρωφ-Αναστασιάδη πιάνει στο στόμα του το ΕΛΑΜ; Ο κύριος που με βάση την εμμονή, την διαίσθηση και την φαντασία του έβλεπε σκάνδαλα παντού, αλλά δεν απολογήθηκε ποτέ για τα τόσα λανθασμένα “συμπεράσματα” θα κατηγορήσει το ΕΛΑΜ για λαϊκισμό; Ο “καθαρός” Οδυσσέας που μάζεψε τον κάθε λογής αριστεριστή στον περίγυρο του θα μιλήσει για αντισυστημικούς; Την πρόσφατη επαίσχυντη δημοσίευση του κ. Τσούκα την οποία ο ίδιος αναδημοσίευσε είναι ή δεν είναι ο άκρατος λαϊκισμός;»

«Πιστοποιητικά δεν χρειαζόμαστε από κανένα. Έχουμε αποδείξει με τις πράξεις μας το ποιοι είμαστε. Πάντα με προτεραιότητα το συμφέρον της Κύπρου και των συμπατριωτών μας», καταλήγει το ΕΛΑΜ στην ανακοίνωσή του.