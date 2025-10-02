H προσπάθεια για τολμηρές και συνεχείς μεταρρυθμίσεις για ενίσχυση του κράτους-δικαίου και πάταξη της διαφθοράς είναι ασταμάτητες, δήλωσε, το απόγευμα της Τετάρτης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε οπτικογραφημένη του παρέμβαση στην έναρξη του τριήμερου ετήσιου συνεδρίου Cyprus Forum, σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών.

Όπως αναφέρεται, στο συνέδριο που θα διαρκέσει ως την 3η Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες συζητούν τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, η Ευρώπη και η ευρύτερη περιοχή, αναζητώντας λύσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις.

Η εναρκτήρια τελετή πραγματοποιήθηκε στο Παλαιό Δημαρχείο Λευκωσίας στις 18:30, με καλωσόρισμα από τον Νικόλα Κυριακίδη, Εκτελεστικό Πρόεδρο και Ιδρυτικό Μέλος του Cyprus Forum.

Στη συνέχεια, απηύθυναν χαιρετισμούς σημαντικές προσωπικότητες της Κύπρου και της Ευρώπης, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «κατά την ομιλία του ανέφερε πως η προσπάθεια για τολμηρές και συνεχείς μεταρρυθμίσεις για ενίσχυση του κράτους-δικαίου και πάταξη της διαφθοράς είναι ασταμάτητες».

Για όλα αυτά, σημείωσε, απαιτείται μία ισχυρή οικονομία η οποία επιβραβεύει τις θυσίες του λαού και επιβεβαιώνουν τις πολιτικές της Κυβέρνησης.

Σε σχέση με το Κυπριακό, ο Πρόεδρος επανέλαβε τη συγκρατημένη του αισιοδοξία για την επανέναρξη των συνομιλιών.

Προστίθεται ότι ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών της ΕΕ, Κώστας Καδής, σε οπτικογραφημένο μήνυμα, ανέλυσε τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ για τους ωκεανούς και τη ναυτιλία, δίδοντας έμφαση στην αξιοποίηση των δεδομένων, της τεχνολογίας με στόχο την αποκατάστασή της υγείας της θάλασσας. H Κύπρος ως νησιωτικό κράτος-μέλος της ΕΕ έχει πολλά να επιδείξει αλλά και να κερδίσει από αυτή την στρατηγική, ειδικά ενόψει της προεδρίας της ΕΕ το 2026, ανέφερε.

Η Marta Kos, Επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, σε οπτικογραφημένο χαιρετισμό της, ανέφερε πως χρειάζεται να εργαστούμε για μεγέθυνση της ΕΕ καλωσορίζοντας νέες χώρες μέλη. Με αυτό τον τρόπο, μία μεγαλύτερη ΕΕ θα έχει οφέλη τόσο τους πολίτες όσο και για την ίδια της δυναμική της ΕΕ απέναντι σε διεθνείς προκλήσεις, σημείωσε. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως για να γίνει μια χώρα μέλος της ΕΕ απαιτούνται χειροπιαστές και στοχευμένες βελτιώσεις και όχι απλώς λόγια.

Το συνέδριο επίσης χαιρέτισαν οι Mario Nava, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας.

Η βραδιά συνεχίστηκε με συζήτηση κατά την οποία ο Μιχάλης Αργυρού, Καθηγητής Οικονομικών και Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, ανέπτυξε τις προοπτικές και τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής και κυπριακής οικονομίας.

Σημειώνεται ότι η πρώτη ημέρα κορυφώθηκε με την απονομή του Βραβείου Ειρήνης και Δημοκρατίας, – την οποία προλόγισαν οι Χαράλαμπος Προύντζος, Μεχμέτ Χαρμαντζή και Giulia Bertezzolo, Επικεφαλής της Μονάδας Στήριξης Κυπριακού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το βραβείο, θεσμός του Cyprus Forum, τιμά προσωπικότητες και δράσεις που ενισχύουν τη δημοκρατία, τη συνεργασία και τη συμφιλίωση στην Κύπρο και διεθνώς.

Οι μετά θάνατον βραβευθέντες του Cyprus Forum 2025 ήταν οι Ξενοφών Καλλής και Türkan Aziz.

(ΚΥΠΕ)