Αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα στη ψευδοβουλή η συζήτηση του ψηφίσματος για «λύση δύο κρατών στο Κυπριακό». Πέραν του ότι η απόφαση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία στο τραπέζι των συνομιλιών από την τουρκική πλευρά, το όλο εγχείρημα αποσκοπεί στο να βάλει τρικλοποδιά σ’ όσους διαφωνούν με την «επίσημη θέση» της Άγκυρας και του Τατάρ, στο Κυπριακό.

Η κίνηση να πάει στην ψευδοβουλή πρόταση για υιοθέτηση ψηφίσματος ως προς τη μορφή λύσης του Κυπριακού δεν είναι κάτι καινούργιο. Πλην όμως σ’ αυτή τη φάση, ένα δεπανθήμερο πριν από την ψηφοφορία στα κατεχόμενα, υπάρχει και μια πρόσθετη σκοπιμότητα πέραν της «νομιμοποίησης».

Αυτό στο οποίο στοχεύουν ο Ερσίν Τατάρ και η Άγκυρα είναι με το ψήφισμα να δέσουν την τουρκοκυπριακή πλευρά και κυρίως αυτούς που σήμερα εμφανίζονται να διαφωνούν με την θέση ότι το η ομοσπονδιακή λύση είναι εκτός συζήτησης και ότι ο στόχος είναι λύση «δύο κρατών». Μέσα από ένα ψήφισμα της ψευδοβουλή όσοι διαφωνήσουν σημαίνει ότι βρίσκονται «θεσμικά» απέναντι σε μια απόφαση «νομοθετικού σώματος», με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Από την άλλη εάν συμφωνούν με το περιεχόμενο του ψηφίσματος, δηλαδή δεν εναντιώνονται στην απόφαση της ψευδοβουλής, τότε σημαίνει ότι δεν διαφέρουν από τον ίδιο τον Τατάρ, και υιοθετούν την πρόταση για λύση «δύο κρατών».

Ουσιαστικά πρόκειται μια καθαρά τακτική προεκλογικού χαρακτήρα που αποσκοπεί να επηρεάσει τους Τουρκοκύπριους που θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία της 19ης Οκτωβρίου, αλλά και τις κινήσεις του Τουφάν Ερχιουρμάν ο οποίος σύμφωνα με μια τελευταία δημοσκόπηση στα κατεχόμενα φαίνεται να προηγείται με διαφορά έναντι του Ερσίν Τατάρ. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση εμφανίζει τον Ερχιουρμάν να είναι κοντά σε εκλογική επιτυχία από τον πρώτο γύρο.

Ξεκινά η συζήτηση από την ερχόμενη Δευτέρα

Στις 6 Οκτωβρίου η «κοινοβουλευτική επιτροπή νομικών, πολιτικών υποθέσεων, εξωτερικών σχέσεων και άμυνας» στα κατεχόμενα θα συζητήσει την πρόταση των «συγκυβερνώντων» κομμάτων για ψήφισμα «λύσης δύο κρατών στο Κυπριακό». Όπως μεταδόθηκε στα κατεχόμενα, στην ειδική αυτή συνεδρία θα παραστούν και οι ανεξάρτητες «βουλευτές» του σώματος, Ρότζερς και Μπαϊμπάρς, όπως και ο Χασάν Τόσούνογλου που πρόσφατα ανεξαρτητοποιήθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα.

Το ζήτησε ο ίδιος ο Ερσίν Τατάρ

Στα δημοσιεύματα του τουρκοκυπριακού Τύπου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αναφέρεται πως το συγκεκριμένο ψήφισμα που θα συζητηθεί τη Δεύτερα προέκυψε μετά από σχετικό αίτημα του ίδιου του Ερσίν Τατάρ και το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει ο Ουνάλ Ουστέλ, λεγόμενος «πρωθυπουργός» του κατοχικού καθεστώτος. Ο ίδιος ο Ουστέλ σε γραπτή του δήλωση υποστήριξε πως η ψευδοβουλή δεν έχει λάβει απόφαση σχετικά με το Κυπριακό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Διαμηνύοντας παράλληλα πως έφτασε η ώρα η «βουλή» να στηρίξει το όραμα των «δύο κρατών». Ακολουθώντας κατά γράμμα τη ρητορική Άγκυρας-Τατάρ ο Ουστέλ ανέφερε ακόμα ότι οι διαπραγματεύσεις για την ομοσπονδία που διήρκησαν 50 χρόνια κατέληξαν σε αποτυχία.

Επανέλαβε κι αυτός με τη σειρά του τη θέση ότι στο νησί υπάρχουν «δύο χωριστοί λαοί και δύο χωριστά κράτη» και ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται σ’ αυτές τις πραγματικότητες. Και αντιγράφοντας τον Ερσίν Τατάρ ανέφερε πως μια νέα διαπραγματευτική διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει εάν αναγνωριστούν η κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων.

Είναι η ώρα της «βουλής» είπε ο Τατάρ

Ο Ερσίν Τατάρ που ήταν στη ψευδοβουλή την 1η Οκτωβρίου για την τελετή έναρξης του νέου «νομοθετικού έτους» υποστήριξε πως «ήρθε η ώρα η ‘βουλή’ να ψηφίσει ομόφωνα απόφαση για λύση ‘δύο κρατών’». Ζήτησε ομοφωνία στοχεύοντας και προς την κατεύθυνση του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος και του Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος προσπαθεί μέσα από το δημόσιο του λόγο να διαφοροποιηθεί από τη θέση αυτή.

Για να πείσει ότι χρειάζεται ομοφωνία ο Τατάρ υπογραμμίζει συνεχώς ότι ότι η «πολιτική της λύσης δύο κρατών» εγκρίθηκε ομόφωνα από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση στις 18 Ιουλίου 2024.

Στην δήλωσή του, ο Τατάρ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι «η μόνη ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι στη βάση της πολιτικής των δυο κρατών», και ισχυρίστηκε ότι μια συμφωνία στην Κύπρο, είναι εφικτή μόνο με την επιβεβαίωση των «κυριαρχικών δικαιωμάτων» των Τουρκοκυπρίων.

Προκειμένου να ενισχύσει τη δική του θέση και ρητορική ο Τατάρ επικαλέστηκε την έκκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών του ΟΗΕ για αναγνώριση του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με τον Τατάρ ήταν «μια πολύ σημαντική δήλωση» ενώ υπογράμμισε και την αναφορά Ερντογάν ότι «το ομοσπονδιακό μοντέλο λύσης στο Κυπριακό έχει περάσει στο παρελθόν και έχει εξαντληθεί, και ότι ο τουρκοκυπριακός ‘λαός’ μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία μόνο με μια λύση ‘δύο κρατών’».