Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι το δικαίωμα των πολιτών στη διαμαρτυρία είναι απόλυτα σεβαστό και διασφαλισμένο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι τα θέματα της Γάζας δεν πρέπει να αποτελέσουν μέρος της προεκλογικής συζήτησης. Αναφερόμενος στα επεισόδια έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, σημείωσε ότι η Αστυνομία ενεργεί εντός του πλαισίου του νόμου, ενώ επανέλαβε την αναγνώριση της Κύπρου από τη διεθνή κοινότητα για τη συμβολή της στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Ακολουθούν αυτούσια τα λόγια του Προέδρου της Δημοκρατίας:

Σε κανέναν δεν απαγορεύεται να διαμαρτυρηθεί, αλλά, αντίθετα, διασφαλίζεται το δικαίωμα του αυτό και βλέπουμε ότι πολύ συχνά υπάρχουν τέτοιου είδους διαμαρτυρίες, είπε σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο 9ο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού, στη Λόφου, και ερωτηθείς για τα επεισόδια στη Λευκωσία, έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η Αστυνομία έχει τοποθετηθεί με πολύ συγκεκριμένη ανακοίνωση. Εκείνο που θέλω να αναφέρω από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας είναι ότι φυσικά και οι διαδηλώσεις και το δικαίωμα και του κυπριακού λαού και του κάθε πολίτη να διαδηλώνει, να διαμαρτύρεται είναι απόλυτα σεβαστό και διασφαλίζεται.

Εκείνο που προωθήθηκε μέσα από τη σχετική νομοθεσία, επειδή ακούω να παρουσιάζεται με διαφορετικό τρόπο κάτι που πέρασε από την πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων, είναι ο ορισμός υπευθύνου σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Σε κανέναν δεν απαγορεύεται, αντίθετα, διασφαλίζεται το δικαίωμα και να διαμαρτύρεται και βλέπετε ότι πολύ συχνά υπάρχουν τέτοιου είδους διαμαρτυρίες.

Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω για το συγκεκριμένο θέμα».

Κληθείς να σχολιάσει επικριτικές δηλώσεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι απόλυτα σεβαστές οι απόψεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ, αλλά ασκείται κριτική σε αυτή την Κυβέρνηση από το ΑΚΕΛ σε σχέση με τη Γάζα και έχουμε τον ΓΓ των ΗΕ, τη διεθνή κοινότητα, την ΕΕ να ευχαριστεί την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι η πρώτη που ξεκίνησε την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα και συνεχίζει αυτή την αποστολή. Πρόσφατα ήμουν στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκα με τον ΓΓ των ΗΕ, ο οποίος ξεκίνησε τη συζήτηση με ευχαριστίες για τη συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη UNOPS για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Άρα, από κει και πέρα, θεωρώ ότι τέτοια θέματα πρέπει να μείνουν έξω από την προεκλογική εκστρατεία. Πλησιάζουν Βουλευτικές Εκλογές, θα ακούμε πολλά. Η εκτελεστική εξουσία, η Κυβέρνηση δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο στις Βουλευτικές Εκλογές, είναι απόλυτο δικαίωμα των πολιτικών κομμάτων να εκφράζουν τις απόψεις τους, αλλά δεν θα εμπλακούμε στην προεκλογική εκστρατεία».

Ερωτηθείς αν έχει ενημερωθεί για το τι έγινε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «έχω ενημερωθεί για το τι έχει γίνει και έχει εκδοθεί και σχετική ανακοίνωση από την Αστυνομία. Γίνεται συνεχώς κριτική στην Αστυνομία, πρέπει να σεβαστούμε και λίγο τα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας, σε ποιες συνθήκες λειτουργούν. Πολλές φορές ακούω κριτική προς μια κατεύθυνση, πολλές φορές προς την άλλη κατεύθυνση. Φυσικά και όλα διερευνώνται και εκεί που υπάρχει υπέρμετρη βία ή κάτι που δεν έπρεπε να γίνει, φυσικά και λαμβάνονται αποφάσεις και για αυτό υπάρχουν και μέλη του Σώματος που τίθενται σε διαθεσιμότητα. Αλλά δεν μπορούμε στο τέλος της ημέρας, να μην επιτρέπουμε στα Σώματα Ασφαλείας αυτής της χώρας να λειτουργούν πάντα εντός του πλαισίου του νόμου, ενός νόμου που ψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής».

Κληθείς να αναφερθεί σε πρωτοβουλία που ανέλαβε ο ίδιος για το θέμα της ΑΤΑ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν έχω αναλάβει κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ενημερώνομαι από τον Υπουργό Εργασίας για τις διεργασίες. Τη Δευτέρα έχω κοινή συνάντηση με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, να ανταλλάξουμε απόψεις και ευελπιστώ το συντομότερο δυνατόν να υπάρξει κατάληξη».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τους χειρισμούς του Υπουργού Εργασίας και για αυτό προβαίνει σε αυτή την παρέμβαση για την ΑΤΑ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε «όχι, οι Υπουργοί λειτουργούν εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είμαι σε συνεχή διαβούλευση, ενδιαφέρομαι και φυσικά θα συναντήσω τους Υπουργούς για να δω πώς προχωρούμε έτσι ώστε να υπάρξει κατάληξη το συντομότερο δυνατόν».