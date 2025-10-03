Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό αστυνομικής βίας σε βάρος της δημοσιογράφου Μπισάν Ιμπραχήμ, ρεπόρτερ στο Συγκρότημα «Διάλογος», κατά τη διάρκεια αυθόρμητης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε προχθές το βράδυ έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με την Ένωση Συντακτών Κύπρου, η Ιμπραχήμ –παλαιστινιακής καταγωγής– υπέδειξε τέσσερις φορές την επαγγελματική της ιδιότητα, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε μέλη της Αστυνομίας να συνεχίσουν να της ασκούν βία. Όπως καταγγέλλεται, η δημοσιογράφος σπρώχτηκε, έπεσε δύο φορές στο έδαφος και δέχθηκε ψεκασμό με σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στο πλαίσιο συγκέντρωσης που έγινε ως αντίδραση στην «πειρατική σύλληψη», όπως χαρακτηρίστηκε, των πληρωμάτων του στολίσκου αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

Με ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚ καταδικάζει το περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίζει «απαράδεκτο και καταδικαστέο», και καλεί τον Αρχηγό Αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη να διατάξει έρευνα για το συμβάν. Παράλληλα ζητά όπως οι αστυνομικοί που παρεκτράπηκαν τιμωρηθούν παραδειγματικά.

Η Ένωση τονίζει πως οι δημοσιογράφοι, σε ένα ευνομούμενο και δημοκρατικό κράτος, πρέπει να μπορούν να εκτελούν ανεμπόδιστα το έργο και την αποστολή τους, χωρίς να γίνονται στόχος αστυνομικής βίας.