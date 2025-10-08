Στο μικροσκόπιο του Γενικού Ελεγκτή τίθενται τα εκλογικά έξοδα, τα προεκλογικά έσοδα και δαπάνες καθώς και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κομμάτων. Πρόκειται για τροποποιήσεις της νομοθεσίας, οι οποίες τέθηκαν σήμερα στη διάθεση του κοινού, υπό τη μορφή δημόσιας διαβούλευσης.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις δίνουν στον Γενικό Ελεγκτή τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ελέγχους σε κόμματα και υποψηφίους τους και να στη συνέχεια να εκδίδει εκθέσεις με τα συμπεράσματα που προκύπτουν, οι οποίες θα βγαίνουν στη δημοσιότητα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει τους πολίτες ότι έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα «η-Διαβούλευση» τη δέσμη νομοσχεδίων με τίτλους «ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2025» και «ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2025».

Τα εν λόγω νομοσχέδια θα είναι στη διάθεση των πολιτών για τα σχόλια τους μέχρι και την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025.

Σκοπός της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι όπως δοθεί η ευχέρεια στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας να διεξάγει έλεγχο στις εκθέσεις εκλογικών εξόδων των υποψηφίων, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των πολιτικών κομμάτων και στις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών για προεκλογικές εκστρατείες των πολιτικών κομμάτων, με βάση τη σημαντικότητα και τον βαθμό επικινδυνότητας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAI) και τις καθιερωμένες βέλτιστες πρακτικές.

Στόχος, όπως υπογραμμίζει το Υπουργείο, είναι η στοχευμένη αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και η αύξηση της αποτελεσματικότητας της ελεγκτικής εποπτείας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας με τρόπο αναλογικό, στοχευμένο και αποτελεσματικό.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη εκλογική νομοθεσία, οι υπό αναφορά διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στη Δημοκρατία.

Μεταξύ των αλλαγών, προβλέπεται ότι«ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, δύναται να ελέγξει τις υποβληθείσες δυνάμει του εδαφίου (2) αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμάτων που αφορούν την προεκλογική εκστρατεία τους και να συντάξει έκθεση αναφορικά με τα ευρήματα του ελέγχου, ως προς τη νομιμότητα των εσόδων και των δαπανών, την οποία αποστέλλει στον Έφορο και δημοσιεύει μαζί με τις πλήρεις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμάτων για την προεκλογική εκστρατεία τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς και στην ιστοσελίδα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των εν λόγω καταστάσεων για έλεγχο ή επιπρόσθετων στοιχείων σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν».