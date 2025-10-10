«Η τουρκική στρατιωτική παρουσία είναι αυτή που εξασφαλίζει την ειρήνη και στο νότιο τμήμα της Κύπρου», υποστήριξε ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ σε συνέντευξή του στο CNN Türk.

Ο Ερσίν Τατάρ επανέλαβε τη θέση του ότι «το κεφάλαιο της ομοσπονδίας έχει κλείσει», υποστηρίζοντας πως η μόνη λύση είναι «δύο κράτη με την εγγύηση της Τουρκίας».

Στην συνέντευξή του, ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε πως «αντιμετωπίζουμε απειλές από την ε/κ πλευρά εδώ και χρόνια. Οι Ε/κ κομάντος φώναζαν πρόσφατα ‘Στόχος είναι η Κερύνεια’ και ο τ/κ λαός προσπαθεί να το χωνέψει, αλλά εμείς δεν απαντάμε. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην ειρήνη και την ασφάλεια. Υποφέραμε πολύ πριν το 1974, σφαγιάσανε τον λαό μας».

Ο Τατάρ ισχυρίστηκε ακόμη ότι «αν υπάρχει ειρήνη και ηρεμία στη νότια Κύπρο, αυτό οφείλεται στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Χωρίς αυτές, ούτε στο βορρά ούτε στον νότο θα υπήρχε ασφάλεια», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας «την Τουρκία εγγυήτρια δύναμη της ειρήνης».

Αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό, ο Τατάρ ισχυρίστηκε ότι «οι Ελληνοκύπριοι εκμεταλλεύονται τα γεγονότα στη Γάζα» και «επιχειρούν να δημιουργήσουν κοινό μέτωπο με το Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας».

«Το Ισραήλ απειλεί την Τουρκία και τους Τουρκοκυπρίους. Υπάρχει κοινός στόχος ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Ελληνοκύπριους στη νότια Κύπρο», είπε.

Ο Τατάρ απέρριψε κάθε προοπτική ομοσπονδιακής λύσης, υποστηρίζοντας ότι «σε μια ομοσπονδία οι Τουρκοκύπριοι θα χάσουν το κράτος τους».

«Οι Ελληνοκύπριοι θέλουν να μας υποβιβάσουν σε μειονότητα και να μας αποκόψουν από την Τουρκία», είπε, προσθέτοντας ότι «η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση έχει ήδη αποφασίσει πως η εθνική πολιτική είναι αυτή των δύο κρατών».

Ο Ερσίν Τατάρ κατηγόρησε την «αντιπολίτευση” στα κατεχόμενα ότι «συμμετέχει στη Σοσιαλιστική Διεθνή και δίνει επιχειρήματα στην ελληνοκυπριακή πλευρά».

«Παίζονται παιχνίδια για να μας διαιρέσουν εκ των έσω. Όμως οι μάζες δεν πέφτουν σε αυτές τις παγίδες», ανέφερε.

Σχολιάζοντας πρόσφατα δημοσιεύματα ο Τατάρ είπε, εξάλλου, πως “τα περί πώλησης γης στο Ισραήλ είναι υπερβολικά δημοσιεύματα».

Ακόμη ο Τατάρ είπε πως «είμαι περήφανος που είμαι άνθρωπος της Τουρκίας. Η Τουρκία υπερασπίζεται τους Τουρκοκυπρίους σε όλο τον κόσμο και εγγυάται την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Το κεφάλαιο της ομοσπονδίας έχει κλείσει οριστικά».

