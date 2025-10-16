Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, Μαρία Μιχαήλ, κατήγγειλε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τις εκτενείς παραβιάσεις του εναέριου και του θαλάσσιου χώρου της Κύπρου από την Τουρκία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση για εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ σχετικά με το Κυπριακό.

Με επιστολή της ημερομηνίας 14ης Οκτωβρίου 2025, η κ. Μιχάηλ αναφέρει ότι «συνολικά 975 παραβιάσεις του εναέριου και 61 του θαλάσσιου χώρου σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», τονίζοντας ότι «οι 249 από τις 975 παραβιάσεις του εναέριου χώρου έγιναν από τουρκικά μη επανδρωμένα στρατιωτικά αεροσκάφη (UAVs), ενώ 151 από οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη».

Σημειώνει επιπλέον ότι «η Τουρκία διεξήγαγε μη εξουσιοδοτημένες στρατιωτικές ασκήσεις παραβιάζοντας τον εθνικό εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τις οποίες εξέδωσε παρανόμως επτά NOTAMs».

Οι παραβιάσεις αυτές, υπογραμμίζεται στην επιστολή, συνοδεύονται από «συνεχείς παραβιάσεις του στρατιωτικού στάτους κβο στο νησί και σχεδόν καθημερινές παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη», καθώς και «την περαιτέρω ενίσχυση των στρατιωτικών υποδομών στις ήδη βαριά στρατιωτικοποιημένες κατεχόμενες περιοχές».

Η κυπριακή κυβέρνηση χαρακτηρίζει τις ενέργειες αυτές ως μέρος της «επίμονης επιθετικής συμπεριφοράς της Τουρκίας στην Κύπρο», προειδοποιώντας ότι στόχος τους είναι «η δημιουργία νέων τετελεσμένων, η υπονόμευση του αισθήματος ασφάλειας του πληθυσμού και των προσπαθειών επανέναρξης των διαπραγματεύσεων».

Στην επιστολή αναφέρεται ότι η τουρκική στάση «καταδεικνύει ξεκάθαρα την πρόθεση της Άγκυρας να διαιωνίσει την παράνομη στρατιωτική κατοχή» και ότι αυτή «εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους όχι μόνο για την ασφάλεια, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και για τη σταθερότητα της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου».

Απευθυνόμενη προς τα Ηνωμένα Έθνη, η κ. Μιχάηλ υπογραμμίζει την ανάγκη «να επαναβεβαιωθεί ότι οι αρχές του Χάρτη ισχύουν καθολικά και χωρίς εξαιρέσεις». Η πρέσβης τονίζει ότι «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών που απειλούνται πρέπει να διασφαλισθούν, ανεξαρτήτως γεωγραφίας ή παρέλευσης χρόνου», επισημαίνοντας ότι η αρχή αυτή «εφαρμόζεται εξίσου στην Κύπρο, όπου το πρόβλημα παραμένει ζήτημα στρατιωτικής εισβολής και συνεχιζόμενης παράνομης κατοχής».

Προσθέτει ότι η κατάσταση «που έχει δημιουργήσει η Τουρκία μέσω της χρήσης βίας και των συνεχιζόμενων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διεθνούς νομιμότητας, συνιστά την πραγματική “κατάσταση επί του εδάφους”».

Ενόψει αυτών, καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας «να υποστηρίξει σθεναρά στις ίδιες του τις αποφάσεις και να διασφαλίσει την εφαρμογή τους», προειδοποιώντας ότι «η αποτυχία προς αυτή την κατεύθυνση θα υπονόμευε σοβαρά την αξιοπιστία και την εξουσία του πολυμερούς συστήματος».

Παράλληλα, η Κυπριακή Δημοκρατία επαναλαμβάνει τη δέσμευση της σε μια ειρηνική διευθέτηση του Κυπριακού υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, επισημαίνοντας ότι «παραμένει προσηλωμένη στη βάση λύσης που υιοθετεί ο ΟΗΕ, δηλαδή σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας». Παρά τα εμπόδια που θέτει «η Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς», τονίζεται ότι αυτή η βάση «παραμένει η μόνη ρεαλιστική οδός για τη διευθέτηση του Κυπριακού».

Η κ. Μιχάηλ καταλήγει αναφέροντας ότι «η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνεχίσει να εργάζεται στενά με τον Γενικό Γραμματέα και την Προσωπική του Απεσταλμένη για τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με τελικό στόχο την επανένωση της Κύπρου και του λαού της, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Τέλος, ζητεί τη διανομή της επιστολής και των δώδεκα παραρτημάτων της «ως επίσημο έγγραφο της 80ής τακτικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, υπό το θέμα “Κυπριακό Ζήτημα”, καθώς και του Συμβουλίου Ασφαλείας».

ΚΥΠΕ