Αν υπάρχει κάτι για το οποίο ο Φειδίας Παναγιώτου δικαιούται να πάρει τα εύσημα, είναι η ικανότητά του στο μάρκετινγκ. Εδώ και μέρες προϊδέαζε και προετοίμαζε το κοινό για μια μεγάλη ανακοίνωση μέσα από βίντεο που ετοίμαζε, δημιουργώντας αίσθημα προσδοκίας, ώστε να κερδίσει την προσοχή και να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του.

Χθες, λοιπόν, ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος με την ονομασία «Άμεση Δημοκρατία». Βασικός άξονας της εξαγγελίας του, σε συνάρτηση και με την ονομασία του κόμματος, είναι η εφαρμογή που είχε λανσάρει πριν από μερικούς μήνες, μέσω της οποίας καλεί το κοινό να ψηφίζει, ενώ με βάση το αποτέλεσμα ψηφίζει και ο ίδιος.

«Άμεση Δημοκρατία» λοιπόν, με τον Φειδία Παναγιώτου να φορεί μύτη παλιάτσου και, με τη γνωστή του τακτική μέσω των βίντεο που αναρτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να ανακοινώνει τη δημιουργία κόμματος και να επιχειρεί να επαναλάβει αυτό που πέτυχε στις ευρωεκλογές, όταν έφερε το πολιτικό σκηνικό τούμπα και εξελέγη στην Ευρωβουλή.

Εκεί, όπως λέει ο ίδιος, ανακάλυψε ότι υπάρχει ψυγείο για παγωμένο νερό, γυρίζει βίντεο για να ενημερώνει για τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωκοινοβουλίου, έχει συγκροτήσει τη δική του ομάδα συνεργατών και έχει γίνει σημείο αναφοράς στις Βρυξέλλες — όχι βέβαια για την πολιτική του δράση, αλλά αυτό περνά σε δεύτερη μοίρα…

Η… «επανάσταση» του Φειδία Παναγιώτου συνεχίζεται.

«Αυτή είναι η σημαντικότερη ανακοίνωση της ζωής μου. Έχει πάνω από έναν χρόνο που έγινα Ευρωβουλευτής και πλέον το είδαμε στην πράξη: ένας ανεξάρτητος πολιτικός δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα από μόνος του. Κατέληξα, παιδιά, ότι για να πετύχουμε την αλλαγή που θέλουμε πρέπει να αποκτήσουμε δύναμη στη Βουλή, και γι’ αυτό ανακοινώνω ότι ξεκινάμε μια νέα διαδικασία για να δημιουργήσουμε ένα πολιτικό κόμμα. Και αυτό το κόμμα, παιδιά, το φαντάζομαι να είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τα άλλα», ανέφερε κατά την εξαγγελία του.

Ο σκοπός του, όπως είπε, «είναι να δώσουμε ακόμη έναν “μπάτσο” στο σύστημα, αυτή τη φορά προσπαθώντας να το αλλάξουμε από μέσα. Με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα η Δημοκρατία, τις αποφάσεις τις λαμβάνουν κάποιοι που ψηφίζουν μία φορά κάθε πέντε χρόνια. Και πιστεύω πως ήρθε επιτέλους η ώρα αυτό το μοντέλο να τελειώσει και να αντικατασταθεί από ένα νέο είδος Δημοκρατίας: πιο άμεσο, πιο δημοκρατικό. Σε αυτό, ο κάθε πολίτης να μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις, στις αποφάσεις και ακόμη και στις ίδιες τις ψηφοφορίες. Οπότε, με βάση αυτές τις ιδέες, το όνομα του κόμματος δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το “Άμεση Δημοκρατία”».

Η κεντρική ιδέα, επεσήμανε, «είναι οι αποφάσεις να λαμβάνονται συλλογικά και, μέσα από ένα “app”, να μπορούμε όλοι να συμμετέχουμε στις διαδικασίες του κόμματος. Για παράδειγμα, τους 56 υποψήφιους βουλευτές που θα μπουν στο ψηφοδέλτιο για τις εκλογές του Μαΐου 2026 θα τους επιλέξετε εσείς, μέσω μιας δημοκρατικής ψηφοφορίας στην εφαρμογή μας. Και φυσικά, ανάμεσα σε αυτούς που θα μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση στο ψηφοδέλτιο μας, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Ίσως και εσύ που βλέπεις τώρα αυτό το βίντεο».

Πρόσθεσε ακόμη ότι, μετά τις εκλογές, «αν καταφέρουμε να εκλέξουμε κάποιους βουλευτές, θα μπορούμε μέσα από το ίδιο app να αποφασίζουμε όλοι μαζί τι θα ψηφίζουμε σε σημαντικά θέματα της Βουλής. Αυτό που πάμε να κάνουμε δεν έχει ξαναγίνει! Και να σας πω την αλήθεια, ούτε εγώ ακόμη έχω καθαρή εικόνα για το πώς θα το στήσουμε και πώς θα λειτουργεί ο μηχανισμός. Και φυσικά, όπως όλα τα καινούργια πράγματα, έχει πολλές πιθανότητες να αποτύχει. Όμως, το μόνο σίγουρο είναι πως πρόκειται για κάτι πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει έως τώρα. Και αν μη τι άλλο, παιδιά, σίγουρα θα ταράξει τα νερά. Γι’ αυτό αξίζει να προσπαθήσουμε. Και ποιος ξέρει, ίσως μέσω αυτής της ιδέας να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός νέου είδους Δημοκρατίας και, με κάποιον τρόπο, να γίνει η αρχή για ένα πιο δημοκρατικό, πιο ζωντανό και πιο δίκαιο μέλλον — ίσως όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, αν πετύχει».

Κλείνοντας, απευθύνθηκε στο κοινό του λέγοντας: «Και τώρα ήρθε η ώρα να μου πείτε εσείς, παιδιά, τι προτείνετε για αυτή την ιδέα. Πώς νομίζετε ότι πρέπει να υλοποιηθεί; Γιατί, όπως σας είπα, ο σκοπός του κόμματος είναι να το χτίσουμε μαζί. Σας αγαπώ από το βάθος της καρδιάς μου και είμαι ενθουσιασμένος για αυτή τη νέα αρχή».

Ζητούσε πληροφορίες το καλοκαίρι

Η φημολογία για την ίδρυση κόμματος από τον Φειδία Παναγιώτου είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Το προηγούμενο διάστημα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ζητούσε ενημέρωση για τη διαδικασία εγγραφής κόμματος και τις εκλογικές διαδικασίες των βουλευτικών εκλογών.

Παράλληλα, πληροφορήθηκε ότι οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι δεν μετέχουν στη β΄ φάση κατανομής των εδρών. Αυτό φαίνεται να ήταν και το στοιχείο που έγειρε την πλάστιγγα στην απόφασή του να προχωρήσει τελικά στη δημιουργία κόμματος, προσαρμόζοντας αναλόγως και το αφήγημα της παρουσίασής του.