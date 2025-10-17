Ο Τουρκοκύπριος τέως ηγέτης, Μουσταφά Ακιντζί, σε γραπτή δήλωσή του που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναπαρήχθη από την «Özgür Gazete Kıbrıs», άσκησε έντονη κριτική στην υποψηφιότητα του Ερσίν Τατάρ, υποστηρίζοντας ότι οι επισκέψεις πολιτικών, καλλιτεχνών και αθλητών από την Τουρκία δεν αρκούν για να ξεπεράσουν τις αδυναμίες της εκστρατείας του.

«Το ότι το εκλογικό του επιτελείο δεν γνωρίζει την Κύπρο είναι επίσης ένα στοιχείο που καταγράφεται στα αρνητικά του», ανέφερε.

Ο κ. Ακιντζί υπενθύμισε παλαιότερες αναλύσεις του, επαναλαμβάνοντας την εκτίμηση ότι εάν δεν υπάρξει μια παρέμβαση ανάλογη με εκείνη του 2020, «ο υποψήφιος που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (MHP) θα έχει δύσκολο έργο».

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα για μια νέα σελίδα μετά την 19η Οκτωβρίου, καλώντας την τουρκοκυπριακή κοινότητα να αναλάβει ενεργό ρόλο. «Εύχομαι να ξεκινήσει μια νέα περίοδος μετά τις 19 Οκτωβρίου και αυτή η περίοδος να είναι ουσιαστικά νέα, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη», δήλωσε, προσθέτοντας: «Η τουρκοκυπριακή κοινότητα πρέπει να γίνει, στο πρόσωπο του Τουφάν Ερχιουρμάν, τόσο η δημιουργός όσο και η επόπτρια της νέας περιόδου».

ΚΥΠΕ