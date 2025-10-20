Η θριαμβευτική επικράτηση του Τουφάν Ερχιουρμάν κατά την ψηφοφορία στα κατεχόμενα επαναφέρει στη συζήτηση την προοπτική επανέναρξης συνομιλιών στο Κυπριακό. Προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και τα πρώτα μηνύματα της ελληνοκυπριακής πλευράς, ωστόσο αυτό που όλοι αναμένουν να δουν είναι το πως θα αντιδράσει η Άγκυρα, η οποία είχε στηρίξει ανοικτά τον Ερσίν Τατάρ, και ως εκ του αποτελέσματος μπορεί άνετα να τοποθετηθεί στην πλευρά των ηττημένων.

Θρίαμβος από την πρώτη Κυριακή

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν είχε και προεκλογικά αναφερθεί σε μια νίκη από την πρώτη Κυριακή. Αυτό έδειξαν και όσες δημοσκοπήσεις δεν διενεργήθηκαν για λογαριασμό του Ερσίν Τατάρ. Όμως λαμβάνοντας κανείς υπόψη τον παράγοντα Τουρκία και το πόσο είχε εργαστεί υπέρ του Τατάρ, κρατούσαν όλοι μια πισινή.

Η αρνητική εικόνα του Ερσίν Τατάρ ήταν τέτοια που ούτε και οι κάθε λογής παρεμβάσεις της Άγκυρας δεν στάθηκαν ικανές να τον διασώσουν. Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στα κατεχόμενα ο Τουφάν Ερχιουρμάν πλησίασε στο να έχει σχεδόν διπλάσιες ψήφους από τον αντίπαλό του, εξασφαλίζοντας το 62,76% έναντι 35,81% του Ερσίν Τατάρ.

Το ποσοστό της συμμετοχής ήταν 64,87% και σύμφωνα με αναλύσεις από τα κατεχόμενα, φαίνεται πως μια μεγάλη μάζα ψηφοφόρων της τουρκοκυπριακής δεξιάς δεν πήγαν να ψηφίσουν. Γεγονός που δείχνει τη δυσφορία τους προς το πρόσωπο του Τατάρ αλλά και του «κυβερνητικού σχηματισμού».

Σε στενή διαβούλευση με την Άγκυρα

Η πρώτη τοποθέτηση του Τουφάν Ερχιουρμάν είχε τη μορφή των ευχαριστιών προς όσους τον υποστήριξαν και τα μηνύματα ότι θα εργαστεί με συναίνεση. Η πρώτη δήλωση Ερχιουρμάν δεν περιλάμβανε Κυπριακό (αναμενόταν να γίνει αργότερα κατά την ομιλία του) όμως είχε αναφορά στο θέμα της «εξωτερικής πολιτικής» με τον ίδιο να διαμηνύει ότι αυτή θα ασκείται σε στενή διαβούλευση με την Άγκυρα.

Εμφανώς προσεκτικός στις διατυπώσεις του ο Ερχιουρμάν κατά την ομιλία του στη συγκέντρωση για τα επινίκια. Σε ό,τι αφορά την ‘εξωτερική πολιτική’ και το Κυπριακό, δήλωσε ότι, όπως και οι προηγούμενοι Τ/κ ηγέτες, θα εργαστεί σε συνεννόηση με την Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτό, ευχαρίστησε τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Αντιπρόεδρο, Τζεβντέτ Γιλμάζ, και τον Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, για τα συγχαρητήριά τους.

Ο Ερχιουρμάν τουλάχιστον σ’ αυτή τη φάση δεν αναμένεται ότι θα προβεί σε ενέργειες που θα προκαλέσουν αντιδράσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις προειδοποιήσεις από κύκλους της τουρκοκυπριακής δεξιάς στο «κυβερνητικό σχήμα» ότι το Κυπριακό θα πρέπει να πάει στο λεγόμενο «υπουργείο εξωτερικών».

Το πρώτο ταξίδι θα δείξει που πάνε οι σχέσεις

Το πρώτο του ταξίδι που θα είναι στην Άγκυρα θα δείξει ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας και πως ο ίδιος ο Ερντογάν θα διαδεχθεί την επικράτηση ενός Τουρκοκύπριου που δεν ήταν φανατικά στην ίδια γραμμή πλεύσης μαζί του ως προς το Κυπριακό.

Εκ των πραγμάτων η προσοχή στρέφεται προς την Άγκυρα και πως ο Ερντογάν θα αντιδράσει τόσο προς τους ίδιους τους Τουρκοκύπριους όσο και σ’ ό,τι αφορά το Κυπριακό.

Ενδιαφέρον υπάρχει και πως ο ίδιος ο Τουφάν Ερχιουρμάν θα κινηθεί στο Κυπριακό το αμέσως επόμενο διάστημα σε σχέση με συγκεκριμένες παραμέτρους που έχουν ήδη τεθεί από τουρκικής πλευράς: α) η πρόταση για λύση δύο κρατών που μπήκε στο τραπέζι από τον Τατάρ, και β) η υιοθέτηση ψηφίσματος από την ψευδοβουλή υπέρ της λύσης δύο κρατών. Ενέργειες και αποφάσεις που είχαν τη σφραγίδα της Άγκυρας.

Το πρώτο μήνυμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το οποίο συνεχάρη τον Ερχιουρμάν εγείρει πάντως κάποια ερωτηματικά ως προς τη συνεργασία των δύο στη συνέχεια. Ευχήθηκε η «εκλογική διαδικασία» να είναι «επωφελής για τις χώρες μας και για την περιοχή μας». Και ανέφερε πως ως Τουρκία «θα συνεχίσουμε μαζί με τους Τ/κ αδελφούς μας, να υπερασπιζόμαστε σε κάθε πλατφόρμα τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα συμφέροντα της ‘τδβΚ’».

Ετοιμότητα για διάλογο, με κόκκινες γραμμές

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος κατέβαλλε προσπάθειες να έχει μια πρώτη απευθείας επικοινωνία με τον Τουφάν Ερχιουρμάν, έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσω γραπτής δήλωσης. Στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον Ερχιουρμάν για την ανάδειξή του στη θέση του ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη σταθερή πολιτική του βούληση για επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, τονίζοντας την αποφασιστικότητά του να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή «από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά». Πρόσθεσε ότι αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες. Αναφερόμενος στις προσεχείς εξελίξεις, χαρακτήρισε την επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας ως «μια κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας».

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να βασίζεται η λύση του Κυπριακού, το οποίο, όπως είπε, ορίζεται από «τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία».

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, εξέφρασε την εκτίμηση ότι «οι Τουρκοκύπριοι γύρισαν την πλάτη στη λύση δύο κρατών». Συνεχάρη τον Ερχιουρμάν και εξέφρασε την ελπίδα «να ανοίξει ο δρόμος σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για λύση ου Κυπριακού εντός του συμφωνημένου πλαισίου».

Ο ΓΓ ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου εκτιμά πως «η τ/κ κοινότητα αποφάσισε υπέρ της λύσης ομοσπονδίας και της επανένωσης». Επεσήμανε ακόμα πως «όλοι τώρα να επικεντρωθούμε στις προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν διαφυλάσσοντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο και για την επίτευξη συνολικής λύσης».

Ως μήνυμα για λύση ΔΔΟ και απόρριψη της λύσης «δύο κρατών» θεωρεί την επικράτηση Ερχιουρμάν η ΔΗΠΑ.

Τι αναμένεται τώρα στο Κυπριακό

Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στα κατεχόμενα αναμένεται να ξεκινήσει μια νέα κινητικότητα από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών ενόψει της εξαγγελθείσας νέας άτυπης πολυμερούς πριν το τέλος του χρόνου. Κατά την συνάντηση του Ιουλίου ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέρη ότι μετά την εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα θα πραγματοποιήσει νέα αποστολή η Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην περιοχή.

Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται στο νησί μέσα στο πρώτα μισό του Νοεμβρίου για συναντήσεις τόσο με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη όσο και με νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουρμάν. Κατά τη επίσκεψη Ολγκίν θα διαφανεί εάν διαφοροποιούνται τα πράγματα σε σχέση με προηγουμένως και εάν σε αντίθεση με τον Τατάρ ο Ερχιουρμάν δεν θα έχει πρόβλημα για μια κοινή συνάντηση με τον Χριστοδουλίδη.

Κατά την επίσκεψη Ολγκίν θα ξεκαθαρίσουν και οι ημερομηνίες ως προς τη σύγκληση της επόμενης άτυπης πενταμερούς η οποία σε κάθε περίπτωση αναμένεται πριν το τέλος χρόνου.