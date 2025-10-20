Ανακοινώσεις εξέδωσαν τα πολιτικά κόμματα συγχαίροντας τον Τουφάν Ερχιουρμάν για την ανάδειξη του ως Τουρκοκύπριος ηγέτης.

Όπως σημειώνουν, η απόφαση του τουρκοκυπριακού λαού στέλνει μηνύματα προς την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, απορρίπτοντας την πολιτική του Ερσίν Τατάρ για «δύο κράτη».

ΔΗΣΥ

Η χθεσινή ψηφοφορία στα κατεχόμενα έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα. Οι Τουρκοκύπριοι, με την ψήφο τους, γύρισαν την πλάτη στη διχοτομική πολιτική των δύο κρατών στηρίζοντας την επανένωση της Κύπρου, εντός του συμφωνημένου πλαισίου και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Η επικράτηση του κ. Τουφάν Ερχιουρμάν αποτελεί ευκαιρία για επανεκκίνηση των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού με σοβαρότητα, ρεαλισμό και πολιτική βούληση.

Ελπίζουμε πως η ανάδειξή του θα σηματοδοτήσει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο μια δίκαιη, βιώσιμη και κοινά αποδεκτή λύση που θα επανενώνει την πατρίδα μας και θα διασφαλίζει το μέλλον όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας, εντός της ΕΕ.

ΑΚΕΛ: Η τουρκοκυπριακή κοινότητα αποφάσισε υπέρ της λύσης ομοσπονδίας

Η τουρκοκυπριακή κοινότητα αποφάσισε υπέρ της λύσης ομοσπονδίας και της επανένωσης. Αυτό είναι θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχουρμάν.

Όλοι τώρα να επικεντρωθούμε στις προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν διαφυλάσσοντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο και για επίτευξη συνολικής λύσης.

Η τουρκοκυπριακή κοινότητα αποφάσισε υπέρ της λύσης ομοσπονδίας και της επανένωσης. Αυτό είναι θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχιουρμάν.



ΔΗΚΟ: Θετικό το γεγονός ότι έχει απομακρυνθεί ο Τατάρ από την ηγεσία της τ/κ κοινότητας

Θετικό το γεγονός ότι έχει απομακρυνθεί ο Ερσίν Τατάρ από την ηγεσία της τ/κ κοινότητας καθώς αποτελούσε τον κύριο εκφραστή της πολιτικής των δύο κρατών στα κατεχόμενα.

Θα αναμένουμε τώρα να δούμε κατά πόσο ο κ. Τουφάν Ερχιουμάν και η Τουρκία είναι έτοιμοι για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στο συμφωνημένο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα των ΗΕ.

Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να έχουμε ψευδαισθήσεις ή εσφαλμένες εντυπώσεις σε σχέση με το ποιους καθορίζει την πολιτική της Τουρκίας στο κυπριακό.

Εξάλλου ο ίδιος ο κ. Ερχιουρμάν δήλωσε, μετά την νίκη του, πως:

«…η εξωτερική πολιτική στα κατεχόμενα δεν θα καθορίζεται ποτέ χωρίς διαβούλευση με την Τουρκία» και ότι «θεωρεί αποστολή του να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των τ/κ με την Τουρκία.»

Επομένως, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και να τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση πως αυτή που θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα στο κυπριακό είναι η Άγκυρα και όχι η ηγεσία των τ/κ.

Εκεί πρέπει να απευθυνθούν όλες οι πρωτοβουλίες και πιέσεις της διεθνούς κοινότητας.

Οι τουρκοκύπριοι με την ψήφο τους απέρριψαν τον Τατάρ που επέμενε στη λύση των δύο κρατών.

ΕΔΕΚ

Μετά τα αποτελέσματα των παράνομων «εκλογών» στην κατεχόμενη Κύπρο, στις οποίες οι εναπομείναντες τουρκοκύπριοι και ένας μεγάλος αριθμός εποίκων ανέδειξαν τον Τουρφάν Ερχιουρμάν ως δήθεν «ηγέτη» της τουρκοκυπριακής κοινότητας και για να μην επαναληφθούν τα παθήματα από τις θητείες των δήθεν «διαλλακτικών» Ταλάτ και Ακκιντζί, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε πολύ πρόσφατες δηλώσεις του Ερχιουρμάν, όπως:

«Δεν θα εγκαταλειφθούν οι αποτελεσματικές και δραστικές εγγυήσεις της Τουρκίας σε περίπτωση πιθανής λύσης του Κυπριακού». Δεν θα αποσυρθεί από το νησί η Τουρκία σε μια περίοδο που συγκεντρώνονται πολλές χώρες στη “νότια Κύπρο”».



«Δεν είμαστε από εκείνους που λένε ότι η Αμμόχωστος, η Λευκωσία και η Κερύνεια μας αρκούν. Η Πάφος, η Λεμεσός και η Λάρνακα είναι επίσης δικές μας».

Ειδικά, η τελευταία δήλωση επιβεβαιώνει ότι απώτερος στόχος της τουρκικής πλευράς είναι ο πλήρης πολιτικός έλεγχος της Κύπρου, μέσα από μια κακή – για τον τόπο – λύση χαλαρής συνομοσπονδίας, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα στην Τουρκία, με προγεφύρωμα την τουρκοκυπριακή ηγεσία, να ελέγχει τους ενεργειακούς πόρους της Κύπρου.



Βεβαίως, ο κ. Ερχιουρμάν θα κριθεί και μάλιστα σύντομα, καθώς επίκειται η σύγκληση νέας πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό και θα φανεί εάν έχει την όποια διάθεση να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την ουσία του Κυπριακού, που να οδηγούν σε λύση, δημοκρατική, βιώσιμη και συμβατή με τους ευρωπαϊκούς νόμους.



Μέχρι τότε, ας περιορίσουμε τις ψευδαισθήσεις και να έχουμε στη σκέψη και στην πολιτική μας ότι απέναντι μας έχουμε την κατοχική, επεκτατική και αδιάλλακτη Τουρκία.

ΔΗΠΑ

Η Δημοκρατική Παράταξη συγχαίρει τον Τουφάν Ερχιουρμάν για την εκλογή του στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων με ένα υψηλό ποσοστό και εκλαμβάνει το αποτέλεσμα ως ένα μήνυμα της πλειοψηφίας της τουρκοκυπριακής κοινότητας για λύση στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και απόρριψη της λύσης δύο κρατών.

ΑΛΜΑ

Η επικράτηση του Τουφάν Ερχιουμάν στις παράνομες εκλογές στα κατεχόμενα στέλνει ένα καθαρό μήνυμα: η πλειοψηφία όσων ψήφισαν (και δεν είναι μόνο Τουρκοκύπριοι), διατηρεί την επιθυμία για ευρωπαϊκή πορεία και συμμετοχή στην Κυπριακή Δημοκρατία, και όχι απομόνωση και οριστική διχοτόμηση.

Ενώ η νίκη του Ερσίν Τατάρ θα σήμαινε ταφόπλακα για κάθε ελπίδα επίλυσης του Κυπριακού κι ενώ η αδιάλλακτη στάση της Τουρκίας παραμένει, η επικράτηση του Ερχιουρμάν αφήνει μια μικρή έστω χαραμάδα αισιοδοξίας. Δεν είναι νίκη, δεν είναι τέλος, αλλά μια εξέλιξη που πολύ σύντομα θα διαφανεί αν θα μετατραπεί σε ευκαιρία.

Σε κάθε περίπτωση, συγχαίρουμε τον Τουφάν Ερχιουρμάν ως τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων και ελπίζουμε ότι, ως Κύπριος, θα εργαστεί για μια Κύπρο που θα παραμένει έμπρακτα και ουσιαστικά έξω από κάθε πολιτική και στρατιωτική επιρροή της Τουρκίας, ώστε να καταστεί εφικτή η δίκαιη και ειρηνική επίλυση του Κυπριακού.

Ως προς τις αρχές μιας τέτοιας λύσης, οι θέσεις μας είναι αυτές που καταγράφονται στο Καταστατικό μας.

Η επικράτηση του Τουφάν Ερχιουμάν στις παράνομες εκλογές στα κατεχόμενα στέλνει ένα καθαρό μήνυμα: η πλειοψηφία όσων ψήφισαν (και δεν είναι μόνο Τουρκοκύπριοι), διατηρεί την επιθυμία για ευρωπαϊκή πορεία και συμμετοχή στην Κυπριακή Δημοκρατία, και όχι απομόνωση και οριστική… — άλμα – Πολίτες για την Κύπρο (@almacy2025) October 19, 2025

Volt: Μια Ψήφος για την Επανένωση, τη Δημοκρατία και την Ελπίδα

Απέναντι στην κλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων και τη διάβρωση των δημοκρατικών πρακτικών στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα, οι Τουρκοκύπριοι εξέδωσαν ένα σαφές και θαρραλέο μήνυμα. Σε μια ιστορική στιγμή για την Κύπρο, η εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων αποδεικνύει μια καθοριστική επιλογή υπέρ της ειρήνης, της δημοκρατίας και της επανένωσης.

Αυτό το αποτέλεσμα είναι κάτι περισσότερο από μία πολιτική έκβαση. Είναι μια κατηγορηματική απόρριψη του αυταρχισμού και του διαχωρισμού, και μια δυναμική έκφραση βούλησης από μια κοινότητα που συνεχίζει να πιστεύει σε μια ενωμένη, ελεύθερη και ομοσπονδιακή Κύπρο. Παρά την εμφανή πολιτική κούραση μετά από χρόνια στασιμότητας στις διαπραγματεύσεις, η τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν έχασε την εμπιστοσύνη της στη δημοκρατική διαδικασία. Και παρά όλες τις πιέσεις και τις δυσκολίες, εξέφρασε για μια ακόμη φορά με σαφήνεια τις προσδοκίες της για ένα καλύτερο μέλλον.

Ως Volt, αναγνωρίζουμε το θάρρος και τη δημοκρατική δύναμη αυτής της επιλογής. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι η συλλογική ευθύνη να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία και να χτίσουμε ένα μέλλον βασισμένο σε κοινές αξίες και συνεργασία.

Η δέσμευση του Τουφάν Ερχιουρμάν για την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνημένης λύσης των Ηνωμένων Εθνών για μια Διζωνική, Δικοινοτική, Ομοσπονδία (ΔΔΟ) είναι μια καλοδεχούμενη και απαραίτητη εξέλιξη. Τώρα, η μπάλα βρίσκεται στην πλευρά του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Αυτή είναι μια ευκαιρία – μία από τις πιο κρίσιμες της πρόσφατης μνήμης, μια στιγμή για τους δύο Κύπριους ηγέτες να δράσουν επιτέλους και να επιτύχουν μια διαρκή λύση, πριν επιβληθούν αποφάσεις από άλλους στο ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο.

Παροτρύνουμε την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να ανταποκριθεί και να καλωσορίσει αυτήν την εξέλιξη με ακεραιότητα και συνεργασία. Οι κενές ρητορείες και οι θεατρινικές χειρονομίες δεν αρκούν. Χρειαζόμαστε τολμηρά, ειλικρινή βήματα προς την ισότητα, το διάλογο και τη συμφιλίωση – όχι αύριο, αλλά σήμερα. Μόνο μέσω αποτελεσματικών βημάτων μπορούμε να τιμήσουμε τη δημοκρατική βούληση που εξέφρασε η τουρκοκυπριακή κοινότητα και να πλησιάσουμε περισσότερο σε μια ειρηνική, απελευθερωμένη και ενωμένη Κύπρο.

Για να μετατρέψουμε αυτή τη δυναμική σε πραγματική πρόοδο, το Volt προτείνει τις ακόλουθες δράσεις που θα πρέπει να ακολουθηθούν τόσο από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη όσο και μέσω ευρύτερων θεσμικών προσπαθειών:

Σαφής επαναφορά της δέσμευσης για μια ομοσπονδιακή λύση βασισμένη στην πολιτική ισότητα και επικοινωνία αυτής της δέσμευσης και προς τις δύο κοινότητες, με συνέπεια και σαφήνεια. Άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της συμφωνημένης Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, σε πλήρη συμφωνία με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με πλήρη διαφάνεια και τακτικές δημόσιες ενημερώσεις και για τις δύο κοινότητες. Αναζωογόνηση και εφαρμογή Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), συμπεριλαμβανομένων του ανοίγματος νέων σημείων διέλευσης, κοινών περιβαλλοντικών και υποδομικών προγραμμάτων, και συνεργασία των μέσων ενημέρωσης για την καταπολέμηση της πόλωσης και της παραπληροφόρησης. Εισαγωγή, με διαφάνεια, ενός οδικού χάρτη για τις διαπραγματεύσεις με απτά ορόσημα και ένα δημόσιο μηχανισμό αναφοράς για τη δόμηση λογοδοσίας και δημόσιας εμπιστοσύνης. Διασφάλιση θεσμικής στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαδικασία.

Το Volt είναι έτοιμο να υποστηρίξει κάθε ειλικρινή προσπάθεια για ελευθερία και ειρήνη. Το μέλλον αυτού του νησιού ανήκει σε όλους τους κατοίκους του – Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους και σε όλους όσους καλούν την Κύπρο σπίτι τους. Είμαστε πιο δυνατοί μαζί. Είμαστε πιο ασφαλείς μαζί. Είμαστε πιο ελεύθεροι μαζί.

Ας είναι αυτή η στιγμή ένα σημείο καμπής. Ας είναι η αρχή μιας νέας σελίδας – μιας σελίδας χτισμένης σε συνεργασία, αμοιβαίο σεβασμό και Ευρωπαϊκές αξίες, όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, o πλουραλισμός και η αλληλεγγύη πέρα από τα σύνορα. Σε συνέχεια του οράματος του Volt Europa για μια ενωμένη και προοδευτική Ευρώπη, επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια ενωμένη Κύπρο μέσα σε μια πιο δυνατή, πιο δυναμική και κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη.