Τις εξελίξεις στα κατεχόμενα, μετά την επικράτηση του Τουφάν Ερχιουρμάν επί του Ερσίν Τατάρ, σχολίασε μιλώντας στο Omega ο επικεφαλής του Τομέα Κυπριακού του ΑΚΕΛ, Τουμάζος Τσιελεπής. Ο κ. Τσιελεπής αναφέρθηκε στην προσωπική του εμπειρία συνεργασίας με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, όταν επί Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, τους είχε ανατεθεί να προετοιμάσουν από κοινού το κεφάλαιο της διακυβέρνησης και της κατανομής των εξουσιών.

Όπως σημείωσε, η ουσία του χθεσινού αποτελέσματος βρίσκεται στο γεγονός ότι, όσον αφορά το Κυπριακό, ήταν ξεκάθαρο το πιο σημαντικό σημείο. Ο Τατάρ μιλούσε για λύση δύο κρατών, ενώ ο Ερχιουρμάν υποστήριζε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Παρότι, όπως είπε, υπήρξαν κάποιες ερμηνείες αναφορικά με δηλώσεις του Ερχιουρμάν περί «δύο συνιστώντων κρατών», ο κ. Τσιελεπής διευκρίνισε ότι το συμφωνημένο πλαίσιο αφορά «δύο συνιστώσες πολιτείες», σχολιάζοντας πως η λέξη «states» στα αγγλικά έχει την έννοια και του κράτους αλλά και της πολιτείας.

Αναφερόμενος στην προσωπική του συνεργασία με τον Ερχιουρμάν, ο κ. Τσιελεπής τόνισε ότι ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, παρότι έχει ισχυρές απόψεις ως μέλος της τουρκοκυπριακής κοινότητας, νομικός, συνταγματολόγος και Πανεπιστημιακός, η προσήλωση του πως ένα κοινό στόχο τον ωθεί στο να βρίσκει λύσης και σημεία συμφωνίας, ώστε το αποτέλεσμα να είναι θετικό. Για τρεις με τέσσερις μήνες, επί Ταλάτ, όπως εξήγησε, εργάστηκαν μαζί στο κεφάλαιο διακυβέρνησης και κατανομής εξουσιών και πέτυχαν πολύ σημαντικές συγκλίσεις, τις οποίες κατέγραψαν, τις παρέδωσαν στους ηγέτες και αυτοί τις έκαναν αποδεκτές. «Δεν ήταν εύκολο, αλλά στο τέλος τα βρίσκαμε, γιατί είχαμε κοινό στόχο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για τη σημερινή γραμμή της Άγκυρας υπέρ της λύσης δύο κρατών και το πώς αυτό θα επηρεάσει τη στάση του Ερχιουρμάν, ο κ. Τσιελεπής υπενθύμισε ότι και στο παρελθόν η Τουρκία είχε προωθήσει την ίδια ιδέα αλλά στη συνέχεια στράφηκε στη ΔΔΟ. Η εκτίμησή του είναι ότι, σε αντίθεση με τον Τατάρ, η Τουρκία γνωρίζει πως ο στόχος της αναγνώρισης δύο κρατών στην Κύπρο είναι ανέφικτος για πολλούς λόγους. «Αυτή είναι η διαφορά και γι’ αυτό θα πρέπει να αναμένουμε εξελίξεις», ανέφερε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με τον Ερχιουρμάν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας οι διαπραγματεύσεις θα επαναρχίσουν.

«Ήδη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχει καθορίσει διάσκεψη και ξεκαθάρισε στους ηγέτες ότι αυτή τη φορά δεν θα πάμε για να συζητούμε Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης», τόνισε ο κ. Τσιελεπής.

Αναφέρθηκε επίσης και σε δημόσια δήλωση του Τουφάν Ερχιουρμάν κατά την προεκλογική εκστρατεία, ότι έχει ήδη δώσει εντολή στους συνεργάτες του να καταγραφούν οι συγκλίσεις. «Για να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, πρέπει πρώτα να ξέρουμε πού μείναμε», υπογράμμισε ο Τουμάζος Τσιελεπής.