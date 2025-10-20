Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, από τους πανηγυρισμούς της επικράτησης Ερχιουρμάν στις παράνομες «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα.

Ο ενθουσιασμός στη γιορτή που στήθηκε στην κατεχόμενη Λευκωσία μετά το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν έκδηλος και τα πανηγύρια κράτησαν μέχρι αργά το βράδυ.

Η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Kıbrıs Gazetesi δημοσίευσε στο Facebook ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται μια υποστηρίκτρια του Τουφάν Ερχιουρμάν να τον… καπνίζει με τον γνωστό κυπριακό και παραδοσιακό τρόπο.

Δείτε το βίντεο: