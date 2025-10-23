Το εργοστάσιο του λαϊκισμού και της παραπληροφόρησης του ΑΚΕΛ, παράγει όλο και περισσότερο υλικό, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Σε παρέμβασή του στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο Μάριος Χαρτσιώτης σχολίασε τις επικρίσεις του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Άριστου Δαμιανού, αναφορικά με τη χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής Νομικών της Βουλής για το οργανωμένο έγκλημα.

Διερωτήθηκε τί έπραξε το ΑΚΕΛ όταν ήταν στην εξουσία, αναφέροντας πως επί διακυβέρνησής του έγιναν 67 δολοφονίες, εκ των οποίων οι 12 ανάγονται στο οργανωμένο έγκλημα.

Ανέφερε, επίσης, ότι ο κύριος Δαμιανού δε συμμετείχε στη συνεδρίαση της επιτροπής Νομικών.

Σε δική του παρέμβαση, ο κύριος Δαμιανού είπε πως “όταν κάποιος είναι δημόσιο άτομο και δη υπουργός θα πρέπει να αντέχει την κριτική”.

Είπε, ακόμη, ότι στην πολιτική δεν πρέπει να προσωποποιούμαι τα πράγματα.

Σημείωσε, παράλληλα, ότι το ΑΚΕΛ δεν λειτουργεί μονοδιάστατα και πως έχει πλήρη εικόνα για τα όσα διημείφθησαν στην επιτροπή Νομικών.

Παρέμβαση από ΔΗΣΥ

Μιλώντας, επίσης, στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, είπε ότι έγιναν άστοχες αναφορές από τον υπουργό Δικαιοσύνης, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στη Βουλή.

Αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για τις νόμιμες παρακολουθήσεις, προσθέτοντας πως το συγκεκριμένο εργαλείο θα έπρεπε να είναι ήδη στα χέρια της Αστυνομίας.

Σχολιάζοντας την αναφορά, ο κύριος Χαρτσιώτης είπε πως το νομοσχέδιο βρίσκεται στη νομική υπηρεσία για έλεγχο, ώστε να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στη Βουλή.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, απαντώντας σε επισήμανση ότι δεν είχε την ίδια έντονη αντίδραση στις τοποθετήσεις του κύριου Γεωργίου, όπως σ’ αυτές του Άριστου Δαμιανού, σχολίασε πως δεν άκουσε τον βουλευτή του ΔΗΣΥ να παραπληροφορεί.

Πηγή: ΡΙΚ