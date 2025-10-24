Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι σέβεται το αποτέλεσμα των «εκλογών» στο ψευδοκράτος, προσθέτοντας ότι δεν πρέπει η Τουρκία να κοιτάει με αρνητικό τρόπο την «βόρεια Κύπρο», όπως αναφέρθηκε στα κατεχόμενα. Παράλληλα ο Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα του να συναντηθεί μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας με τον νέο Τ/κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Ο Ταγίπ Ερντογάν, επιστρέφοντας από την περιοδεία του στον Κόλπο, και απαντώντας σε ερωτήσεις Τούρκων δημοσιογράφων, ανέφερε ότι «οι σχέσεις μας με τη βόρεια Κύπρο θα συνεχιστούν από εδώ και στο εξής, όπως ακριβώς ήταν μέχρι τώρα επί των κυβερνήσεων του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP)».

«Είναι απολύτως αδύνατο για εμάς να κοιτάξουμε τη βόρεια Κύπρο με πλάγιο ή αρνητικό βλέμμα. Πρόκειται για μια σημαντική εκλογική διαδικασία και η βούληση των Τουρκοκυπρίων είναι πολύ σεβαστή για εμάς. Για αυτό και τους συγχαρήκαμε», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.

«Δεν πραγματοποιήσαμε τόσες επενδύσεις στη βόρεια Κύπρο χωρίς λόγο. Για χρόνια επισκεπτόμασταν τη βόρεια Κύπρο. Το προεδρικό μέγαρο ήταν μικρό. Εκεί μας υποδέχονταν, εκεί γίνονταν οι τελετές μας. Είπαμε: ‘Πρέπει να χτιστεί ένα κοινοβούλιο και ένα προεδρικό μέγαρο αντάξιο της τδβκ’, και πράγματι προχωρήσαμε γρήγορα στην ανέγερση του κοινοβουλίου και του προεδρικού γραφείου εκεί. Στη νότια Κύπρο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο» συνέχισε, αναφερόμενος στις κατεχόμενες και ελεύθερες περιοχές, αντίστοιχα.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «οι εκλογές έγιναν και ως ηγέτης που πιστεύει στη δημοκρατία, συγχαρήκαμε τηλεφωνικά τον υποψήφιο που κέρδισε. Του είπα: ‘Αυτή τη στιγμή πραγματοποιώ μια επίσκεψη στον Κόλπο. Μετά την επίσκεψη, η πόρτα μας είναι ανοιχτή, ελάτε, σας περιμένουμε’. Εκείνοι είπαν επίσης ότι θα πραγματοποιήσουν αυτή την επίσκεψη. Δεν είμαστε ξένοι μεταξύ μας· θα συναντηθούμε. Ελπίζω ότι, αν αυτή η επίσκεψη πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα συζητήσουμε διεξοδικά τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και τδβκ».

ΚΥΠΕ