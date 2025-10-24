Το παράδειγμα της Κύπρου, συνεισφέροντας ενεργά στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Γάζας, καλεί όλες τις χώρες να ακολουθήσουν ο Πρέσβης της Παλαιστίνης στην Κύπρο, Abdallah Attari.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, προσθέτει, “παρακολουθήσαμε τη δήλωση του Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, στο κανάλι Euronews, με την οποία ανέδειξε τη συμβολή της Κυπριακής Κυβέρνησης στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και το σχέδιο έξι σημείων της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη Γάζα”.

Πρωτοβουλίες όπως αυτές, αναφέρει ο Πρέσβης της Παλαιστίνης, ενισχύουν την ανθεκτικότητα του παλαιστινιακού λαού στα εδάφη του και ενδυναμώνουν τον ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής, στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της UNRWA.

“Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη λύση των δύο κρατών, σε μια συγκυρία κατά την οποία Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ αντιτίθενται σε αυτήν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε με σαφήνεια και αποφασιστικότητα: δεν υπάρχει άλλη βιώσιμη λύση πέραν της λύσης των δύο κρατών. Τόνισε δε ότι χωρίς δίκαιη και οριστική λύση του Παλαιστινιακού ζητήματος, στη βάση αυτής της αρχής, δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα και ειρήνη σε όλη την περιοχή” συνεχίζει ο Πρέσβης.

Τέλος, καλεί “όλες τις χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνεισφέροντας ενεργά στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Γάζας. Παράλληλα, απευθύνουμε έκκληση προς τα κράτη που δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης να το πράξουν άμεσα, ενισχύοντας έτσι τις προοπτικές ειρήνης, δικαιοσύνης και διεθνούς νομιμότητας”.

