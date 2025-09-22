Ο πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης στην Κύπρο, κ. Abdallah Attari, εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση, εκφράζοντας βαθιά απογοήτευση για την πρόσφατη ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού σχετικά με αντισημιτικά συνθήματα.

Ο κ. Attari καταγγέλλει ότι η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ εξισώνει τον παλαιστινιακό λαό με ένα κράτος που «κατηγορείται διεθνώς για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου», τονίζοντας πως «η αλληλεγγύη προς τα θύματα δεν είναι υποκίνηση, αλλά ανθρώπινη υποχρέωση» και ότι η σιωπή μπροστά σε μια γενοκτονία «δεν είναι ουδετερότητα αλλά συνενοχή».

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:

Τη στιγμή που όλος ο παλαιστινιακός λαός και εγώ προσωπικά παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από τις χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία και αισθανόμαστε ότι οι θυσίες και ο αγώνας μας δεκαετιών επιτέλους δικαιώνονται, με μεγάλη απογοήτευση ήρθε η δική σας ανακοίνωση.

Ως Παλαιστίνιοι, δεν θα διανοούμασταν ποτέ να παρέμβουμε στις εσωτερικές υποθέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, μιας χώρας με αξίες και αρχές που έχει μια κοινωνία θωρακισμένη απέναντι σε επικίνδυνα φαινόμενα αντισιμητισμού και αντιπαλαιστινισμού. Δεν είμαστε σε θέση, ούτε έχουμε το θράσος να υποδείξουμε σε μια ανεξάρτητη και δημοκρατική χώρα πώς να λειτουργεί ή τι να αποφασίζει. Σεβόμαστε απόλυτα την κυριαρχία, τις αποφάσεις και τις δημοκρατικές διαδικασίες ενός κράτους με το οποίο μας συνδέει βαθιά ιστορική φιλία και κοινός αγώνας για ελευθερία.

Με έκπληξη και βαθιά απογοήτευση διαπιστώνουμε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός επέλεξε να διατυπώσει μια “παρομοίωση” που εξισώνει τον αγωνιζόμενο παλαιστινιακό λαό με ένα κράτος το οποίο, μαζί με τον Πρωθυπουργό του και Υπουργούς του, κατηγορείται διεθνώς για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου. Η χρήση λαϊκών παροιμιών και ιστορικών παραδειγμάτων πρέπει να επιλέγεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για μια σύγκριση ηθικά και ιστορικά αστήρικτη, που προσβάλλει όχι μόνο την αλήθεια αλλά και την αξιοπρέπεια χιλιάδων θυμάτων.

Ο παλαιστινιακός λαός δεν ζητά ειδική μεταχείριση. Ζητά δικαιοσύνη. Ζητά να πάψει να θάβει τα παιδιά του κάτω από τα ερείπια. Ζητά να μην ποινικοποιείται η ίδια του η ύπαρξη.

Η αλληλεγγύη προς τα θύματα δεν είναι “υποκίνηση”. Είναι ανθρώπινη υποχρέωση και η σιωπή μπροστά σε μια γενοκτονία δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή.

Δεν είμαστε εμείς που παρεμβήκαμε σε τοπικές αρχές της Κύπρου και δεν είμαστε σε θέση να δίνουμε μαθήματα στο πως να αντιμετωπίστούν καταστάσεις. Θεωρούμε ότι είναι θεμιτό και υγιές να υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων μιας χώρας, όμως θα ευχόμασταν ο δίκαιος αγώνας του παλαιστινιακού λαού για ελευθερία και αξιοπρέπεια να αποτελεί ζήτημα ομοφωνίας και ενότητας και όχι πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Οι Παλαιστίνιοι είμαστε γνήσιοι Σημίτες. Εμείς εκεί γεννηθήκαμε και δεν ήρθαμε από την Καλιφόρνια ή την Βουδαπέστη. Ο αντιπαλαιστινισμός δεν είναι προστασία των Εβραίων. Είναι ρατσισμός μεταμφιεσμένος σε “ευαισθησία”.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευση και την αγανάκτησή μου για το γεγονός ότι ποτέ δεν καταδικάσατε τη γενοκτονία, αλλά συστηματικά χαρακτηρίζετε τις βαρβαρότητες του κράτους κατοχής του Ισραήλ εις βάρος του άμαχου παλαιστινιακού λαού ως πράξεις αυτοάμυνας.

Μια δημόσια διευκρίνηση θα είναι ευπρόσδεκτη.