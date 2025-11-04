Αργά το απόγευμα της Κυριακής όταν έγινε γνωστή η έκτακτη σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο για την ΑΤΑ, το θέμα συνδέθηκε άμεσα με τον ανασχηματισμό. Ο ίδιος Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όταν ρωτήθηκε χθες μίλησε για φαντασιώσεις καθώς τα δύο δεν συνδέονται μεταξύ τους. Και αυτή ήταν η απάντηση που δόθηκε ευθύς εξ αρχής από το Προεδρικό από το βράδυ της Κυριακής, ότι δηλαδή οι συναντήσεις για την ΑΤΑ δεν είχαν καμιά απολύτως σχέση με τις όποιες άλλες προθέσεις του ΠτΔ για το κυβερνητικό του σχήμα.

Οι ενέργειες του Προέδρου Χριστοδουλίδη ως προς το θέμα της ΑΤΑ αποσκοπούσαν πρωτίστως στο να προχωρήσει και να κλείσει η όλη συζήτηση η οποία είναι κοινά αποδεκτό ότι έχει τραβήξει επί μακρόν και θα πρέπει να υπάρξει κατάληξη.

Το κλείσιμο εκκρεμοτήτων είναι ένα από τα θέματα που μπαίνουν στη ζυγαριά των αποφάσεων και σίγουρα θα παίξουν το δικό τους ρόλο στις όποιες κινήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Πέραν από το θέμα της ΑΤΑ μια άλλη σημαντική μεταρρύθμιση που η κυβέρνηση ευελπιστεί να κλείσει πριν το τέλος του χρόνου είναι η φορολογική μεταρρύθμιση. Καθώς με το νέο χρόνο ξεκινά η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλει τα μέλη της κυβέρνησής του να ρίξουν ιδιαίτερο βάρος προς αυτή την κατεύθυνση και κυρίως να επιτύχουν στα συμβούλια που θα προεδρεύσουν.

Το θέμα του ανασχηματισμού είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητείται ευρέως στα πολιτικά αλλά και στα υπουργικά πηγαδάκια, με όλους να κοιτάζουν προς τα γραφείο της δυτικής πτέρυγας του Προεδρικού Μεγάρου. Πλην όμως, σφίγγα ο Πρόεδρος κρατά πολύ κλειστά τα χαρτιά του το τελευταίο διάστημα. Ακόμα και με κάποια μέλη της κυβέρνησης που στο παρελθόν είχε ανταλλάξει κάποιες απόψεις, το τελευταίο διάστημα αποφεύγει επιμελώς να ανοίξει θέμα.

Κοινή πάντως εκτίμηση, ακόμα και εντός της κυβέρνησης είναι ότι ο ανασχηματισμός θα προχωρήσει αργά ή γρήγορα. Αργά, να αφεθεί για το νέο χρόνο, να κλείσουν οι κλείσουν μια σειρά από εκκρεμότητες, ίσως ακόμα και να ολοκληρωθεί το εξάμηνο της Προεδρίας ΕΕ. Γρήγορα, θα γίνουν ανακοινώσεις το αμέσως επόμενο διάστημα ώστε οι νέοι υπουργοί να έχουν – έστω και πιεστικά – ένα σύντομο χρονικό περιθώριο προετοιμασίας για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ.