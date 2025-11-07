Η Τουρκία που αντιμετωπίζει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με εκείνη των προηγούμενων ετών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, παρουσιάζοντας την Παρασκευή τον προϋπολογισμό του Υπουργείου του ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Ο κ. Κόμπος προειδοποίησε πως η Κύπρος βρίσκεται υπό υπαρξιακή απειλή, επισημαίνοντας ότι καταβάλλεται καθημερινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Σημείωσε πως αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι ο νούμερο ένα εξαγωγέας παγκόσμια και ο ένατος εξαγωγέας οπλικών συστημάτων ευρύτερα στον κόσμο. Ανέφερε πως στη βιομηχανία των drones, οι τουρκικές εταιρείες κατέχουν 60% της παγκόσμιας αγοράς σε συγκεκριμένες κατηγορίες drones, ενώ μίλησε και για την ανάπτυξη και χρήση εργαλείων ήπιας διπλωματίας από την Τουρκία μέσω θρησκευτικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Ο ΥΠΕΞ επεσήμανε πως «βρισκόμαστε υπό υπαρξιακή απειλή, υπάρχει η κατοχική δύναμη, υπάρχει η καθημερινή αμφισβήτηση της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας» και πως «απέναντι έχουμε έναν αντίπαλο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία των προηγούμενων ετών».

Είπε πως από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας υπάρχει μια προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασης σε καθημερινή βάση και πως η προσέγγιση μας «έχει να κάνει με την προσπάθεια μεγέθυνσης της διπλωματικής μας παρουσίας και του διπλωματικού μας αποτυπώματος».

Πρόσθεσε πως αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι «να αναδείξουμε τη δική μας προστιθέμενη αξία».

Σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό, επεσήμανε πως το γεγονός πως υπάρχει τώρα ένας νέος Τ/κ ηγέτης σηματοδοτεί μια αλλαγή δεδομένων εκ των πραγμάτων, επαναλαμβάνοντας πως στόχος της πλευράς μας είναι η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και πως η Κυβέρνηση εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση.

ΚΥΠΕ