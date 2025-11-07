Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοσκοπήσεις και τον καθοριστικό τους ρόλο στη διαμόρφωση του δημόσιου διαλόγου ανέδειξε ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε την Τετάρτη η ESOMAR CONNECT, με τίτλο “Launching Integrity: Ethical Polling for Cyprus’ Pre-Election Period”, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς Κύπρου (ΣΕΔΕΑΚ).

Η εκδήλωση στόχευσε να υπογραμμίσει τη σημασία της δεοντολογικής διεξαγωγής και παρουσίασης των δημοσκοπήσεων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών, θεσμών και εταιρειών έρευνας.

Η πρόεδρος του ΣΕΔΕΑΚ, Ελένη Μαραγκού, στο καλωσόρισμά της τόνισε ότι οι δημοσκοπήσεις αποτελούν αντικειμενική αποτύπωση των κοινωνικών αντιλήψεων και προσδοκιών και όχι εργαλείο πρόβλεψης εκλογικού αποτελέσματος. Επισήμανε ακόμη ότι ο κώδικας δεοντολογίας λειτουργεί ως θεμέλιο για την εγκυρότητα και τη διαφάνεια των μετρήσεων.

Από πλευράς της ESOMAR, ο Joachim Bretcha, Global General Manager του οργανισμού, απηύθυνε μήνυμα στήριξης, εκφράζοντας ευχαριστίες προς τον εκπρόσωπο της ESOMAR στην Κύπρο, Λύσανδρο Χατζηλάμπρου, για τη συμβολή του στην επιτυχία της πρωτοβουλίας. Ο Bretcha υπογράμμισε τη στρατηγική θέση της Κύπρου ως δημιουργού και κόμβου ανάπτυξης της έρευνας για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Η πρώτη συζήτηση, με θέμα «Ποια η σχέση των κομμάτων με τις δημοσκοπήσεις», επικεντρώθηκε στον ρόλο των ερευνών κοινής γνώμης ως εργαλείου πολιτικής κατανόησης και επικοινωνίας. Συμμετείχαν η πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου και η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, με συντονίστρια την Αιμιλία Κενεβέζου. Οι τοποθετήσεις τους επικεντρώθηκαν στα όρια μεταξύ πληροφόρησης και επιρροής του εκλογικού σώματος, καθώς και στην ανάγκη θεσμικής ρύθμισης του επαγγέλματος βάσει δεοντολογίας.

Η δεύτερη συζήτηση, με τίτλο «Παράγοντες που δυσκολεύουν τη διεξαγωγή δημοσκοπήσεων – Πιθανές θεραπείες και λύσεις», ανέδειξε τεχνικές και θεσμικές προκλήσεις όπως η μειωμένη συμμετοχή πολιτών, η αξιοπιστία των μεθοδολογιών και η ανάγκη εκπαίδευσης του κοινού για σωστή κατανόηση των αποτελεσμάτων. Συμμετείχαν οι Πάμπος Παπαγεωργίου, Δημήτρης Λοττίδης, καθώς και τα μέλη του ΣΕΔΕΑΚ Χριστίνα Κόκκαλου και Παναγιώτης Παναγιώτου.

Κοινό συμπέρασμα των συζητήσεων ήταν ότι απαιτείται διάλογος για τη ρύθμιση της δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς με τη συμβολή ειδικών, ώστε οι κανόνες να ενισχύουν —και όχι να περιορίζουν— την ελευθερία άσκησης του επαγγέλματος. Στόχος είναι τα αποτελέσματα να παρουσιάζονται με ακρίβεια, ακεραιότητα και διαφάνεια, διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα των πολιτών να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσω των ερευνών.

Η ESOMAR, μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για διαφάνεια, αξιοπιστία και υπευθυνότητα στη διεξαγωγή και δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση ενός περιβάλλοντος έρευνας βασισμένου στην εμπιστοσύνη και τη δεοντολογία.