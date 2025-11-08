H διατήρηση των αμυντικών δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε υψηλό επίπεδο, σε συνδυασμό με την ενίσχυση στρατηγικών συνεργασιών που ενισχύουν την αποτρεπτική μας ικανότητα και συμβάλλουν στην προαγωγή της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, αποτελεί αναγκαίο μέτρο για την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας σε χαιρετισμό του στην τελετή εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου που πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», στην Πάφο.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι συγκρούσεις σε περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο αυξάνονται, η ύπαρξη ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων, ικανών να προσαρμόζονται άμεσα στα εκάστοτε δεδομένα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της εθνικής μας επιβίωσης, τόνισε ο Βασίλης Πάλμας, και σε αυτή την προσπάθεια η Αεροπορία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως δύναμη επιτήρησης, ταχείας αντίδρασης και υποστήριξης επιχειρήσεων.

Ο Υπουργός Άμυνας είπε επίσης ότι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η προσφορά της Εθνικής Φρουράς υπήρξε σημαντική σε κάθε κρίσιμη στιγμή της ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο κομβικός αυτός ρόλος, τόνισε, συνεχίζεται και αυξάνεται σήμερα με την τουρκική κατοχή και προκλητικότητα να συνεχίζονται.

Ο κ. Πάλμας, παρακολούθησε με τους άλλους επίσημους την επίδειξη στην οποία προέβησαν τέσσερα πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας και εξέφρασε την ικανοποίησή του στον Διοικητή Αεροπορίας και σε όλο το προσωπικό για την διαρκή τους προσπάθεια αναβάθμισης των δυνατοτήτων της Αεροπορίας.

O κ. Πάλμας χαιρέτισε επίσης την απόφαση της Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανέφερε πως χθες επικοινώνησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ενημέρωσε ότι η Νορβηγία ήρε το εμπάργκο όπλων που είχε στην Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και 65 χρόνια.

Υπενθύμισε για ιστορικούς λόγους ότι «η Νορβηγία είχε αποφασίσει σε περιοχές που υπάρχουν εμπόλεμες καταστάσεις, να έχει εμπάργκο σε εξοπλισμό και μετά από 65 χρόνια βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι η απόφαση της νορβηγικής κυβέρνησης είναι η άρση του εμπάργκο».

Ο κ. Πάλμας χαιρέτησε αυτή την απόφαση, λέγοντας πως «τη θεωρούμε μια καλή εξέλιξη, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το γεγονός ότι και με τους Αμερικανούς έχει αρθεί το εμπάργκο».

Επεσήμανε ακόμη, πως κάθε χρόνο στις ΗΠΑ ανανεώνεται η διαδικασία, σημειώνοντας πως τώρα βρίσκονται στο στάδιο που αναμένουν από τη Γερουσία να δουν κατά πόσο αυτή η παράταση της άρσης του εμπάργκο στις ΗΠΑ θα γίνει από 3 έως 5 χρόνια. Αυτό, είπε, είναι πολύ υποβοηθητικό για την καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση των αναγκών της Εθνικής Φρουράς.