«Αν είναι να γίνει, έπρεπε να γίνει χτες», δήλωσε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, αναφορικά με τον ανασχηματισμό που όπως όλα δείχνουν θα ανακοινώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μιλούσε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα και κλήθηκε να τοποθετηθεί για το ζήτημα του ανασχηματισμού, που εδώ και μήνες απασχολεί την επικαιρότητα, ωστόσο ακόμα δεν έχει γίνει πράξη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαδόπουλος σε σχετική ερώτηση απάντησε: «Αν είναι να γίνει, έπρεπε να γίνει χτες. Διότι σε 40 μέρες η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ. Θα ήταν άδικο και για τους Υπουργούς και για τη χώρα μας να διοριστούν άτομα, τα οποία θα αναλάβουν σημαντικές Επιτροπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καθορίσουν την πολιτική σε σημαντικό επίπεδο και να μην είναι προετοιμασμένοι».

Όσον αφορά την ανακοίνωση υποψηφιοτήτων του ΔΗΚΟ για τις βουλευτικές εκλογές του 2026, ο πρόεδρος του κόμματος ανέφερε ότι την αμέσως επόμενη περίοδο τα συλλογικά όργανα λάβουν τις τελικές αποφάσεις, με τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου να είναι πολύ κοντά σε όλες τις επαρχίες. «Συνεχίζονται οι επαφές με προσωπικότητες από τον δικό μας χώρο, αλλά και από την ευρύτερη κοινωνία», είπε.

Για τις χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις, ο Νικόλας Παπαδόπουλος εξήγησε πως υπάρχει πίεση για όλο το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα και φαίνεται να επικρατεί γενικότερα μια απογοήτευση. «Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, όμως θεωρούμε ότι θα είναι διαφορετικά τα πράγματα», πρόσθεσε.

Δείτε όλα όσα είπε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ: