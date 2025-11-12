Τη σημασία της στενής συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες «αποδεικνύουν έμπρακτα πως μαζί πετυχαίνουν πολύ περισσότερα».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι αισθάνεται «ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια», καθώς συμπληρώνονται δύο χρόνια από την πρώτη Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδος – Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2023.

Όπως ανέφερε, η θέσπιση των Διακυβερνητικών Συνόδων αποτέλεσε μια «κοινή απόφαση υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικής σημασίας», η οποία καθιέρωσε μια πρακτική «αποτελεσματικής, πολυθεματικής και ουσιαστικής συνεργασίας, όπως αρμόζει στις σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας».

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών «δεν περιορίζεται σε επίπεδο δηλώσεων, αλλά αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, έργα, δράσεις και αποτελέσματα», προσθέτοντας πως η προσπάθεια αυτή «θα συνεχιστεί με την ίδια αποφασιστικότητα».

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια γιατί πριν ακριβώς δυο χρόνια, τον Νοέμβριο του 2023, εγκαινιάσαμε τις Διακυβερνητικές Συνόδους Ελλάδος – Κύπρου. Θεσμοθετήσαμε μετά από κοινή μας απόφαση, υψηλού συμβολισμού και ιδιαίτερης ουσιαστικής σημασίας, μια αναγκαία και εξαιρετικά… pic.twitter.com/5dJbR6lgDI — NikosChristodoulides (@Christodulides) November 12, 2025

ΚΥΠΕ