Τη σημασία της στενής συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες «αποδεικνύουν έμπρακτα πως μαζί πετυχαίνουν πολύ περισσότερα».
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι αισθάνεται «ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια», καθώς συμπληρώνονται δύο χρόνια από την πρώτη Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδος – Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2023.
Όπως ανέφερε, η θέσπιση των Διακυβερνητικών Συνόδων αποτέλεσε μια «κοινή απόφαση υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικής σημασίας», η οποία καθιέρωσε μια πρακτική «αποτελεσματικής, πολυθεματικής και ουσιαστικής συνεργασίας, όπως αρμόζει στις σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας».
Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών «δεν περιορίζεται σε επίπεδο δηλώσεων, αλλά αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, έργα, δράσεις και αποτελέσματα», προσθέτοντας πως η προσπάθεια αυτή «θα συνεχιστεί με την ίδια αποφασιστικότητα».
ΚΥΠΕ