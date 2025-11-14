Θετική ανταπόκριση έδωσε ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, που αφορά ενισχυμένη συμβολή της Γερμανίας σε νέα προσπάθεια για το Κυπριακό στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

Ο κ. Μερτς, μιλώντας σε κοινή διάσκεψη Τύπου με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη μετά τη συνάντησή τους στην Καγκελαρία, στο Βερολίνο, επιβεβαίωσε ότι η πρόταση εξετάζεται θετικά.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση της Γερμανίας, σημειώνοντας ότι η προθυμία του Βερολίνου να διαδραματίσει πιο ενεργό και ουσιαστικό ρόλο αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού.

ΚΥΠΕ