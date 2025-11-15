Οι παράνομες αποσχιστικές ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος, ως συνέπεια της τουρκικής εισβολής και κατοχής, «δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ αποδεκτές», δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία του για επανέναρξη των συνομιλιών «χωρίς όρους και προϋποθέσεις» με τη νέα τουρκοκυπριακή ηγεσία.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης λέει ότι «η σημερινή θλιβερή επέτειος της παράνομης και χωρίς καμιά διεθνή νομιμοποίηση προσπάθεια της Τουρκίας και των αποσχιστικών δυνάμεων στα κατεχόμενα για διχοτόμηση της Κύπρου με τη λεγόμενη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, είναι πράξη καταδικαστέα που έχει απορριφθεί από τη διεθνή κοινότητα και με σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Έκτοτε, συνεχίζει, η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες χωρίς επιτυχία για διπλωματική νομιμοποίηση του παράνομου μορφώματος που δημιούργησε δια της βίας και της παράνομης παρουσίας των στρατευμάτων της στα κατεχόμενα.

Η κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και οι παράνομες αποσχιστικές ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος, ως απότοκο της παράνομης εισβολής και κατοχής, δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ αποδεκτες, υπογραμμίζει.

Αναφέρει ακόμη ότι «η σημερινή θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει το χρέος μας για ανατροπή των τετελεσμένων της εισβολής και της κατοχής και για τερματισμό του απαράδεκτου στάτους κβο, σύμφωνα με τα ψηφίσματα των ΗΕ και τις αρχές και αξίες της ΕΕ».

«Από την εκλογή μου στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας έχω θέσει ως βασική προτεραιότητα μου, και καταβάλλω άοκνες προσπάθειες, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το 2017, για την απελευθέρωση και την επανένωση της Κύπρου» σημειώνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Αυτές οι προσπάθειες, συνεχίζει, είχαν ως αποτέλεσμα τον διορισμό απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, καθώς και τη σύγκληση μέχρι στιγμής δύο διευρυμένων διασκέψεων για το Κυπριακό, αλλά και από πλευράς της ΕΕ τον διορισμό Ειδικού Απεσταλμένου για το Κυπριακό και την ξεκάθαρη τοποθέτηση των Προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της ΕΕ με επιστολή τους προς τον ΓΓ των ΗΕ για την επανέναρξη των συνομιλιών και τη λύση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, των ψηφισμάτων των ΗΕ και των αρχών και αξιών της ΕΕ.

«Με την πρόσφατη εκλογή της νέας ηγεσίας της τουρκοκυπριακής κοινότητας, προσδοκώ να επιτευχθεί, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017 και να υπάρξει κατάληξη με την εξεύρεση οριστικής λύσης. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσω να εργάζομαι αδιάκοπα» καταλήγει ο Πρόεδρος.

Σε σύμπνοια με Λευκωσία η Αθήνα παραμένει προσηλωμένη στη λύση, λέει το ελληνικό ΥΠΕΞ

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής και καλεί όλα τα κράτη να συνταχθούν με το Διεθνές Δίκαιο, να αντισταθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, απέναντι στην αποσχιστική αυτή οντότητα».

Αυτό σημειώνει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη συμπλήρωση 42 χρονών από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους.

Παράλληλα, το ελληνικό ΥΠΕΞ τονίζει ότι με σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Αθήνα παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της εξεύρεσης μια συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Η πρόσφατη διπλωματική κινητικότητα στο Κυπριακό Ζήτημα, ο διορισμός προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, οι άτυπες συναντήσεις σε διευρυμένο σχήμα αποτελούν σημαντικά βήματα για δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην επανεκκίνηση των συνομιλιών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε τα τετελεσμένα της κατοχής, λέει το ΥΠΕΞ

Την προσήλωση της Λευκωσίας στο χρέος για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου και του λαού της, εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της κατοχής, ούτε και τη νομιμοποίηση της διχοτόμησης της χώρας.

Όπως σημειώνει, συμπληρώνονται σήμερα 42 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη της αποσχιστικής οντότητας στις κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές μας. «Η παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της διεθνούς νομιμότητας, των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), καθώς και των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συνεχίζονται», αναφέρει.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, προσθέτει, «καταδικάζει» την συνεχιζόμενη προσπάθεια της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος για προώθηση της παράνομης οντότητας, αλλά και για υιοθέτηση «λύσης δύο κρατών». «Καλούμε όλα τα κράτη να παραμείνουν προσηλωμένα στο περιεχόμενο των Ψηφισμάτων 541 (1983) και 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία απερίφραστα έχουν καταδικάσει την αποσχιστική και νομικά άκυρη αυτή μονομερή ενέργεια», είπε, σημειώνοντας «δεν πρόκειται να αποδεχθούμε τα τετελεσμένα της κατοχής, ούτε και τη νομιμοποίηση της διχοτόμησης της πατρίδας μας».

Η διεθνής κοινότητα, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσθέτει, «έχει καταστήσει σαφές ότι στηρίζει τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού μόνο εντός του συμφωνημένου πλαισίου, στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, ως προνοούν τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ». «Σε αυτό το πλαίσιο, προσβλέπουμε και είμαστε έτοιμοι για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού», σημειώνει.

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο χρέος για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου και του λαού της, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το κοινοτικό κεκτημένο και τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ