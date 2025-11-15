Συμπληρώνονται σήμερα 42 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ήταν 15 Νοεμβρίου του 1983 όταν η Τουρκία και η τότε τουρκοκυπριακή ηγεσία προχώρησαν στην παράνομη ενέργεια να ανακηρύξουν σε «κράτος» τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο αναγνωρίζεται μόνο από την Άγκυρα.

Η διεθνής κοινότητα, δεν αναγνώρισε την αυθαίρετη αυτή ενέργεια και με σειρά ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ όχι μόνο την καταδίκασε αλλά χαρακτήρισε την ανακήρυξη, ως νομικά άκυρη, καλώντας όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να μην αναγνωρίσουν το αποτέλεσμά της.

Με τα ψηφίσματα 541 και 550, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών «καταδικάζει την απόπειρα απόσχισης τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θεωρεί την ενέργεια αυτή νομικά άκυρη και ζητά την ανάκλησή της. Ταυτόχρονα, καλεί όλα τα κράτη να μην την αναγνωρίσουν και να σέβονται την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Την ανακήρυξη του ψευδοκράτους καταδίκασαν με ανακοινώσεις και διακηρύξεις χθες και σήμερα κόμματα και οργανώσεις, ενώ η μαθητιώσα νεολαία συμμετείχε την Παρασκευή σε εκδηλώσεις καταδίκης σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου.

Εκδηλώσεις και πορείες σε Λευκωσία και Λεμεσό

Εκδηλώσεις καταδίκης του ψευδοκράτους, διοργανώνονται και το απόγευμα σήμερα, σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Στη Λευκωσία, στις 7μ.μ., μέλη της φοιτητικής παράταξης ΠΟΦΕΝ-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θα πραγματοποιήσουν αντικατοχική πορεία και εκδήλωση στο οδόφραγμα της οδού Λήδρας. Το σημείο συγκέντρωσης θα είναι στην πλατεία Ελευθερίας και στη συνέχεια θα πορευτούν προς το οδόφραγμα Λήδρας, όπου θα ακολουθήσει εκδήλωση μέχρι τις 8.30μ.μ.

Στη Λεμεσό, στις 7.30μ.μ., ο Σύνδεσμος Φιλάθλων του ΑΠΟΛΛΩΝΑ θα πραγματοποιήσει πορεία από το Σωματείο της ομάδας τους στην οδό Μεσολογγίου μέχρι την Πλατεία Διοικητηρίου. Αφού πραγματοποιήσουν ομιλίες, στη συνέχεια θα επιστρέψουν στον χώρο του Σωματείου και θα αποχωρήσουν.

Μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται σε όλους τους χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις, για διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής τους, καθώς και για παροχή διευκολύνσεων προς το κοινό.

Καλούνται οι συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Η Αστυνομία, υπενθυμίζει ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.