Η Άγκυρα «δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την εθνική υπόθεση της Κύπρου», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στο μήνυμά του για την επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους.

«Συγχαίρω ειλικρινά την 42η επέτειο της ανακήρυξης της τδβκ και στέλνω τους χαιρετισμούς και τις θερμές ευχές μου στους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας σε αυτή την ξεχωριστή ημέρα» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Τούρκος Πρόεδρος, αναφερόμενος στο ψευδοκράτος.

«Μνημονεύω με έλεος τους ηρωικούς μάρτυρές μας και τιμώ τους βετεράνους μας με ευγνωμοσύνη. Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την εθνική μας υπόθεση της Κύπρου και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αλληλεγγύη μας με τον τουρκοκυπριακό λαό σε κάθε τομέα», πρόσθεσε.