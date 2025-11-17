Συνολικά, από τους 23 ενδιαφερόμενους επιλέχθηκαν οι 19 που θα συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ στην πρωτεύουσα, με τον ΓΓ του κόμματος να τίθεται επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Ένα ψηφοδέλτιο το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές: τον Στέφανο Στεφάνου, τον Γιώργο Λουκαΐδη, τον Άριστο Δαμιανού και τον Χρίστο Χριστοφίδη. Πέντε από τους 19 υποψήφιους προέρχονται από την Κοινωνική Συμμαχία και τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 42 έτη, με αναλογία 8 γυναικών έναντι 11 ανδρών, καθώς και έντονο στίγμα από τη νεολαία του κόμματος.

Ο Στέφανος Στεφάνου, στην ομιλία του, ανέλυσε το πολιτικό σκηνικό, άσκησε έντονη κριτική στην Κυβέρνηση και ζήτησε ψήφο για ισχυρό ΑΚΕΛ, ώστε να μπορεί να ασκεί πιέσεις στην Κυβέρνηση.

Αναλυτικά, το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ Λευκωσίας έχει ως εξής:

Στεφάνου Στέφανος: Είναι 60 ετών, κατάγεται από τον Γερόλακκο και διαμένει στο Γέρι. Είναι ΓΓ του ΑΚΕΛ και βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία.

Ανδρέου Μαρίνα: Είναι 32 χρονών, κατάγεται από το Κοντεμένο Κερύνειας και διαμένει στον Στρόβολο. Είναι κοινωνική λειτουργός και εικαστικός. Είναι επικεφαλής του Γραφείου του ΑΚΕΛ για Άτομα με Αναπηρία και αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης.

Αργυρίδης Μάριος: Είναι 57 χρονών, κατάγεται από τη Γαλάτα και διαμένει στον Αρχάγγελο Λακατάμειας. Είναι λογιστής και σύμβουλος επιχειρήσεων. Είναι δημοτικός σύμβουλος Λακατάμειας και πρόεδρος του ΔΣ του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας.

Δαμιανού Άριστος: Είναι 53 χρονών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι δικηγόρος και νομικός σύμβουλος. Είναι βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία και μέλος της Κεντρικής Γραμματείας του ΑΚΕΛ.

Ευαγόρου Ελένη: Είναι 37 χρονών, κατάγεται από τον Φαρμακά και διαμένει στο Τσέρι. Είναι διευθύνουσα προγραμμάτων του ΣΥΚΕΣΟ και ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ερευνών «Προμηθέας». Είναι Κεντρική Οργανωτική Γραμματέας της ΠΟΓΟ και μέλος της ΚΕ του ΑΚΕΛ.

Θωμά Θωμάς: Είναι 42 χρονών, κατάγεται από το Καλό Χωριό και διαμένει στη Λακατάμεια. Είναι Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΚΑ Λευκωσίας – Κερύνειας και μέλος της ΚΕ του ΑΚΕΛ. Είναι επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία στον Δήμο Λακατάμειας.

Κούλας Σεβήρος: Είναι 35 χρονών, κατάγεται από την Αγλαντζιά και διαμένει στο Γέρι. Είναι Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ και μέλος της ΚΕ του ΑΚΕΛ. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας.

Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος: Είναι 46 χρονών, κατάγεται από το Ακάκι και διαμένει στην Αγλαντζιά. Είναι δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης και παρουσιαστής της εκπομπής «24 Ώρες Μαζί». Έχει εθελοντική και κοινωνική δράση εντός και εκτός Κύπρου.

Κωνσταντίνου Χριστίνα: Είναι 42 χρονών, κατάγεται από τη Λεμεσό και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι ηθοποιός, σεναριογράφος, εμψυχώτρια θεατρικών εργαστηρίων και καθηγήτρια ορθοφωνίας και ελληνικών σε ξενόγλωσσους. Είναι γραμματέας της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ.

Λουκαΐδης Γιώργος: Είναι 57 χρονών, κατάγεται από το Πυρόι Λευκωσίας και διαμένει στην Αγλαντζιά. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, βουλευτής στη Λευκωσία και πρόεδρος της Πολιτικής Ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι μέλος της Κεντρικής Γραμματείας του ΑΚΕΛ.

Μάτσας Ορέστης: Είναι 32 χρονών, κατάγεται από την Πάφο και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι ειδικός επιστήμονας έρευνας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου και μέλος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής της Κοινωνικής Συμμαχίας.

Πολυκάρπου Χάρης: Είναι 42 χρονών, κατάγεται από τον Γερόλακκο και διαμένει στην Παλουριώτισσα. Είναι οικονομολόγος στην ΚΕ του ΑΚΕΛ, μέλος της Κεντρικής Γραμματείας και επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας του κόμματος.

Τριμιθιώτη Μαριλένα: Είναι 46 χρονών, κατάγεται από τη Λευκωσία και διαμένει στην Έγκωμη. Είναι λειτουργός νοσοκομειακού εργαστηρίου σε δημόσιο νοσηλευτήριο, μέλος του Τομέα Υγείας της ΚΕ του ΑΚΕΛ, πρόεδρος του Κλάδου Νοσοκομειακών Εργαστηρίων ΠΑΣΥΔΥ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΔΥ.

Χαραλάμπους Βάκης: Είναι 39 χρονών, κατάγεται και διαμένει στο Δάλι. Είναι κοινοβουλευτικός συνεργάτης του ΑΚΕΛ, μέλος της ΚΕ και επικεφαλής του Γραφείου Ενέργειας της ΚΕ. Είναι κάτοχος πτυχίων Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Χατζηανδρέου Άντρη (Δρ.): Είναι 44 χρονών, κατάγεται και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι καλλιτέχνης–πιανίστα και διευθύντρια του Κέντρου Ισότητας και Συμπερίληψης του Πανεπιστημίου Λεμεσού. Είναι καθηγήτρια πιάνου και εκπαιδευτικός στο Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας. Είναι Εθνική Αντιπρόσωπος στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης για το Σύστημα Διαχείρισης Διαφορετικότητας και συμμετέχει στην Κοινωνική Συμμαχία.

Χατζηπαύλου (Λιασή) Αυγή: Είναι 36 χρονών, κατάγεται και διαμένει στην Έγκωμη. Είναι μουσικός, καθηγήτρια πιάνου, φωνητικής και ανώτερων θεωρητικών και εργάζεται σε μουσικό τμήμα ωδείου.

Χριστοφίδης Χρίστος: Είναι 51 χρονών, κατάγεται από τη Μόρφου και διαμένει στην Παλουριώτισσα. Είναι βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ και επικεφαλής του Γραφείου Παιδείας της ΚΕ.

Χρυσάνθου Κωνσταντίνα: Είναι 25 χρονών, κατάγεται από τη Λάρνακα της Λαπήθου και διαμένει στο Δάλι. Είναι δικηγόρος/νομικός, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και επικεφαλής του Πολιτιστικού Γραφείου του ΚΣ της ΕΔΟΝ.

Χρυσοβιτσιώτη Ιωάννα: Είναι 23 χρονών, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο University of Oxford. Είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και της Γραμματείας του Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ. Είναι κάτοχος πτυχίου Βυζαντινής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας.