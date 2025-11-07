Η Λάρνακα ολοκλήρωσε τη σύνθεση του ψηφοδελτίου της και ακολουθεί την Κυριακή η Αμμόχωστος. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, χάραξε προχθές τη γραμμή για ένα ισχυρό ΑΚΕΛ, μήνυμα το οποίο θα μεταφέρει σε κάθε επαρχιακή συνδιάσκεψη, θέτοντας ως κύριο στόχο την άνοδο των ποσοστών του κόμματος.

Αν στην πορεία προκύψει και η πρωτιά, τόσο το καλύτερο. Αν έρθει η αύξηση των ποσοστών, αυτή πιθανότατα θα συνοδευτεί και από πρωτιά. Σε κάθε περίπτωση, το στοίχημα για τον Στέφανο Στεφάνου είναι το ΑΚΕΛ, την επομένη των βουλευτικών εκλογών, να διατηρήσει μια ισχυρή θέση στο πολιτικό σκηνικό, ώστε να αποτελέσει τον κύριο άξονα της προσπάθειας που θα ακολουθήσει για την προοδευτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου.

Η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη της Λάρνακας είχε ενώπιόν της εννέα προτεινόμενους για το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ, ψηφίζοντας τελικά τους έξι. Η πρώτη ανάγνωση από την Εζεκία Παπαϊωάννου είναι ότι το ψηφοδέλτιο της Λάρνακας επιτυγχάνει τους στόχους που έχουν τεθεί σε σχέση με το προφίλ των υποψηφίων του κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές.

Πρόκειται για έναν συνδυασμό ατόμων προερχόμενων από την κοινωνική συμμαχία, όπως ο Πανίκος Ξιούρουππας και η Ελένη Τζιωνή. Είναι ψηφοδέλτιο στο οποίο η συμμετοχή ανδρών και γυναικών είναι 50%-50%, με μέσο όρο ηλικίας τα 42 έτη. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία υποψήφιος είναι 57 ετών και η νεαρότερη 28 ετών.

Οι έξι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ στη Λάρνακα:

> Πανίκος Ξιούρουππας: 57 ετών, από την Αραδίππου, διαμένει στη Λάρνακα. Εργάστηκε στη CYTA. Είναι επικεφαλής της Κοινωνικής Συμμαχίας Λάρνακας και πρόεδρος του ιδρύματος «Ηλιαχτίδα Ζωής».

> Ανδρέας Πασιουρτίδης: 41 ετών, από τα Περβόλια Λάρνακας, διαμένει στη Λάρνακα. Είναι βουλευτής του ΑΚΕΛ Λάρνακας και δικηγόρος – νομικός σύμβουλος.

> Μάριος Στυλιανού: 46 ετών, από τη Λάρνακα, όπου και διαμένει. Είναι εκπαιδευτικός και πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών.

> Ελένη Τζιωνή: 39 ετών, από την Αθηένου, όπου και διαμένει. Είναι δικηγόρος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου «Ένωση Νεολαίας Αθηένου».

> Φωτεινή Χαραλάμπους: 28 ετών, από τον Μαζωτό, όπου και διαμένει. Είναι επαρχιακή γραμματέας της ΕΔΟΝ Λάρνακας και νομικός.

> Πωλίνα Χριστοδούλου: 45 ετών, από την Ορμήδεια, διαμένει στην Αραδίππου. Είναι δικηγόρος και γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Λάρνακας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη της Λάρνακας επιβεβαίωσε τη βαθιά δημοκρατική φύση των διαδικασιών του κόμματος, κηρύσσοντας την έναρξη της διαμόρφωσης των ψηφοδελτίων για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Ο γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, έθεσε ως πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος βρίσκεται σε ένα κομβικό και κρίσιμο σημείο. Αναφέρθηκε συνοπτικά στα σοβαρά ζητήματα που απαιτούν αντιμετώπιση: το Κυπριακό, τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, την Ενέργεια και το Υδατικό.

Εστίασε ιδιαίτερα στην αύξηση των ανισοτήτων, σημειώνοντας ότι η Κύπρος είναι από τις «πρωταθλήτριες» χώρες. «Ο παραγόμενος πλούτος καταλήγει σε όλο και λιγότερα χέρια, με αποτέλεσμα στους εργαζόμενους και στα μεσαία στρώματα να πηγαίνουν ψίχουλα», ανέφερε ο Στέφανος Στεφάνου, προσθέτοντας ότι η αύξηση των ανισοτήτων, μαζί με την εκτόξευση του κόστους ζωής και στέγης -που επιδεινώνεται από τη μαζική πώληση ακινήτων σε υπηκόους τρίτων χωρών- δημιουργούν ένα «εκρηκτικό μείγμα».

Η επαρχιακή γραμματέας του ΑΚΕΛ Λάρνακας, Χρυστάλλα Αντωνίου, τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί η φωνή της Αριστεράς για κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η «Λάρνακα των αγώνων και της ελπίδας» θα κρατήσει ψηλά το ΑΚΕΛ «για τον Άνθρωπο με τον Άνθρωπο».

Ολοκληρώνοντας, ο Στέφανος Στεφάνου εξέφρασε αισιοδοξία, δηλώνοντας βέβαιος ότι το ΑΚΕΛ, λίγο πριν τη συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής, θα δώσει τη μάχη των βουλευτικών εκλογών πιο ενωμένο και συσπειρωμένο, με στόχο να ανοίξει την προοπτική της αλλαγής για τον κυπριακό λαό, ο οποίος «εδώ και σχεδόν 13 χρόνια ταλανίζεται από τις πολιτικές της δεξιάς».

Ακόμα δύο υποψήφιοι με τους Οικολόγους

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ανακοίνωσε χθες δύο ακόμα υποψήφιους για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, της Εύης Σταυρή – Χατζηγιάννη στην επαρχία Αμμοχώστου και του Ντίνου Χριστοδουλίδη στην επαρχία Κερύνειας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος, ο τελικός κατάλογος υποψηφίων θα τεθεί προς έγκριση από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των Επαρχιακών Συνελεύσεων.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά των δυο υποψηφίων.