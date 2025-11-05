Κλείδωσαν οι 6 υποψήφιοι που προκρίνει η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ στην Λάρνακα για να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του κόμματος, η Συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και εξέλεξε τους 6 υποψηφίους.

Μετά από μυστική ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 191 άτομα, εκλέγηκαν οι εξής:

1. Ξιούρουππα Πανίκκος

2. Πασιουρτίδης Ανδρέας

3. Στυλιανού Μάριος

4. Τζιωνή Ελένη

5. Χαραλάμπους Φωτεινή

6. Χριστοδούλου Πωλίνα

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι υποψήφιοι/ες που έχουν εκλεγεί από την Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λάρνακας, όπως και από τις Συνδιασκέψεις στις άλλες επαρχίες, θα τεθούν προς επικύρωση ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος στο τέλος του μήνα.