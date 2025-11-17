Δεν θα πρέπει να υπάρχουν υψηλές προσδοκίες, προϊδεάζει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης για την πρώτη του συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη Πέμπτη.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σε ανάρτησή του ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει ότι, «την Πέμπτη θα έχουμε την πρώτη μας συνάντηση, η οποία θα διαρκέσει μια ώρα. Από το 2017 έχουν περάσει οκτώ χρόνια και δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα χρόνια συνέβαλαν στην αναζωπύρωση των ελπίδων για λύση στο νησί».

«Μετά από τόσα χρόνια, στη νέα διαδικασία που θα ξεκινήσει την Πέμπτη, είναι απαραίτητο να διαχειριστούμε σωστά τις προσδοκίες», είπε προσθέτοντας ότι, λόγω και των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών στην περιοχή, «θα ήταν υπερβολικά αισιόδοξο να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κλίμα για λύση».

Σημείωσε ακόμα ότι, η δημιουργία αισιοδοξίας είναι υποχρέωση των ηγετών και ότι η αισιοδοξία και η ατμόσφαιρα λύσης θα δημιουργηθούν με τη βούληση για λύση, την ειλικρίνεια, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αποφυγή αλληλοκατηγοριών μέσω των μέσων ενημέρωσης.

Ο κ. Έρχιουρμαν στην ανάρτησή του αναφέρει ακόμα ότι θα γίνουν δηλώσεις σχετικά με τις εξελίξεις εκτός της διαδικασίας, αλλά θα πρέπει με προσοχή να γίνονται δηλώσεις που αφορούν τη διαδικασία.

«Την Πέμπτη θα συναντηθούμε με τον κ. Χριστοδουλίδη και θα μοιραστούμε για πρώτη φορά τις απόψεις μας σχετικά με πολλά θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Δεν θα ήταν σωστό να περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν τα θέματα που θα συζητήσουμε μέσα σε μία ώρα, και το πιο σημαντικό, δεν θα ήταν σωστό να δημιουργούμε τέτοιες προσδοκίες», είπε.

Ευχήθηκε τέλος όπως η πρώτη συνάντηση διεξαχθεί σε μια ειλικρινή ατμόσφαιρα «που θα δημιουργήσει αμοιβαία εμπιστοσύνη και να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας διαδικασίας συναντήσεων που θα συνεχιστεί σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν θα είναι μακροχρόνια».

ΚΥΠΕ