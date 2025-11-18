Η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ουάσιγκτον και ο Μάρκο Ρούμπιο άδραξε την ευκαιρία της παρουσίας του Κωνσταντίνου Κόμπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για να παρουσιάσει την ατζέντα ΗΠΑ-ΕΕ. Ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Λευκωσία θα εργαστεί, στο πλαίσιο της Προεδρίας, προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος και η συζήτηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αυτή ήταν η δεύτερη επίσκεψη του Κωνσταντίου Κόμπου στο αμερικανικό ΥΠΕΞ τους τελευταίους 17 μήνες και αυτό είναι κάτι που σημειώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση η κυπριακή πλευρά. Η σχέση της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες «έχει σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια» σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών.

Η θεματολογία της συνάντησης

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο Κ. Κόμπος ανέφερε ότι μαζί με τον Μ. Ρούμπιο κάλυψαν «μεγάλο αριθμό ζητημάτων, διμερών αλλά και που αφορούν την περιοχή μας, όπως η Γάζα και η Σύρια».

Ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι σχετικά με τα διμερή ζητήματα συζήτησαν «την πρόοδο που έχει προκύψει σχετικά με τον στρατηγικό διάλογο, το ενδεχόμενο να γίνει μια ενδιάμεση αξιολόγηση προόδου, καθώς επίσης και μια ειδική μορφή συζήτησης σε τεχνικό και τεχνοκρατικό επίπεδο σε σχέση με τη Μέση Ανατολή».

Σημείωσε ακόμα ότι «τέθηκε επίσης το ζήτημα του σχήματος 3+1 σε επίπεδο ηγετών με την παρουσία από αμερικανικής πλευράς του κ. Ρούμπιο, καθώς επίσης και η ενεργειακή συνεργασία δεδομένης της παρουσίας αμερικανικών εταιρειών στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και ευρύτερα στην ΑΟΖ της Ελλάδος».

Για τη Γάζα οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν για το πως η ΚΔ μπορεί να συμβάλει στο σχέδιο Τραμπ. Σύμφωνα με τον Κύπριο ΥΠΕΞ «η Κύπρος έχει αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει συμπληρωματικά στην αμερικανική προσπάθεια σε ότι αφορά το ανθρωπιστικό πεδίο, αλλά και στο πεδίο της ανοικοδόμησης».

Στο τραπέζι μπήκε και το θέμα της Συρίας και ειδικότερα για το «πώς μπορεί να στηριχθεί η σταθερότητα του συστήματος, όπως επίσης το κοινό ενδιαφέρον για την προστασία των μειονοτήτων και ειδικά των Χριστιανών στη Σύρια».

Η πυξίδα της εξωτερικής πολιτικής

Είναι η δεύτερη επίσκεψη μας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσα σε 17 μήνες, ανέφερε ο κ. Κόμπος, ενώ μεσολάβησε η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Λευκό Οίκο, η υπογραφή του στρατηγικού διαλόγου και η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σαρμ Ελ Σέιχ, ανέφερε.

📍Washington DC – Delighted to meet today with US Secretary of State @SecRubio



Productive discussion focusing on:



🔹Bilateral agenda in the framework of our strategic partnership.

🔹Ways to further enhance 🇨🇾-🇺🇸 collaboration in investments, energy, security and defence.… pic.twitter.com/8n2cgOLr76 — Constantinos Kombos (@ckombos) November 17, 2025

Ο Κωνσταντίνος Κόμπος τόνισε στη συνέχεια πως «η σχέση αυτή για εμάς έχει ιδιαίτερη σημασία, αποτελεί πυξίδα στην εξωτερική μας πολιτική και είναι η κοινή στάση και των δύο πλευρών για το πως μπορούμε να δουλέψουμε εντατικότερα για να προχωρήσει και να εμβαθύνει περισσότερο αυτή η σχέση».

Ο κ. Κόμπος ανέφερε επίσης ότι στη συζήτηση με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ τέθηκε και το Κυπριακό. “Ο κ. Ρούμπιο είναι γνώστης του θέματος από την προηγούμενη του ιδιότητα και επαναβεβαιώνεται η στάση των ΗΠΑ σε σχέση με τη βάση λύσης, σε σχέση με την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος, καθώς επίσης και το πολύ σημαντικό για την αμερικανική πλευρά που έχει να κάνει με τη σταθερότητα στην περιοχή, διότι το τι συμβαίνει στην Κύπρο επηρεάζει ευρύτερα τους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Είναι μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική κατάληξη στη συζήτησή μας, διότι οι ΗΠΑ είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας”, ανέφερε.

Ενώπιον Κόμπου η ατζέντα ΗΠΑ-ΕΕ

Η αμερικανική πλευρά έδειξε επίσης ενδιαφέρον για την κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο και τέθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα που απασχολούν την αμερικανική πλευρά: «Ζητήματα που αφορούν επενδύσεις, άμυνα, προστασία κολοσσών τεχνολογίας οι οποίες έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ και γενικότερα αναφέρθηκαν σε θέματα κανονιστικών πλαισίων που εφαρμόζονται από την ΕΕ».

Σύμφωνα με τον κ. Κομπο «η Κύπρος ως μια μικρή χώρα που θα έχει την Προεδρία βλέπει αυτή την ευκαιρία να μπορεί να προσπαθήσει να ενισχύσει τον διάλογο και τη συζήτηση μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ κάτι το οποίο θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στον βαθμό που θα μπορούσε να είναι. Από τη δική μας πλευρά υπάρχει αυτή η βούληση. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι και από αμερικανικής πλευράς εντοπίζονται τομείς ενδιαφέροντος όπου τα συμφέροντα ΗΠΑ-ΕΕ μπορούν να συγκλίνουν εφόσον υπάρξει η δυνατότητα διαλόγου, διαπραγμάτευσης και συζήτησης».

Η ανακοίνωση του κυπριακού ΥΠΕΞ

Σε ανακοίνωση του ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση των δύο υπουργών σημειώνεται ότι Κόμπος και Ρούμπιο επιβεβαίωσαν «το άριστο επίπεδο και τη στρατηγική φύση των σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ». Ως προς το Κυπριακό αναφέρεται ότι ο ΥΠΕΞ τόνισε «τη βούληση και δέσμευση της πλευράς μας για επίτευξη λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, όπως προνοούν τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)». Από πλευράς του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη στήριξη των ΗΠΑ για επίτευξη λύσης του Κυπριακού εντός του πλαισίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καταλήγει η ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται πως κατά τη συνάντηση, η οποία διήρκησε γύρω στα 35-40 λεπτά, «επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο και η στρατηγική φύση των σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ». «Τέθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα διμερών σχέσεων και περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αμυντικά προγράμματα των ΗΠΑ για απόκτηση στρατιωτικού εξοπλισμού και εκπαίδευσης», αναφέρεται. Συζητήθηκαν επίσης θέματα ενεργειακής συνεργασίας για προώθηση του ενεργειακού προγράμματος της Κύπρου με την ουσιαστική συμβολή των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τα επόμενα βήματα του Σχήματος συνεργασίας 3+1 (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ, ΗΠΑ) στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως μέσω της πρόσφατης συνάντησης του σχηματισμού 3+1 για την προώθηση κρίσιμων για την ευημερία έργων οικονομικών και ενεργειακών διασυνδέσεων. «Επισημάνθηκε δε η ανάγκη ενίσχυσης των ενεργειακών υποδομών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων και της προώθησης έργων διασυνδεσιμότητας μεταξύ ομονοούντων εταίρων στην Ανατολική Μεσόγειο, με στόχο την προώθηση της σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή», αναφέρεται.