Η σχέση Κύπρου – ΗΠΑ “έχει σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια”, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, χαρακτηρίζοντας ως ιδιαίτερα εποικοδομητική τη συζήτηση που είχε τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

“Καλύψαμε μεγάλο αριθμό ζητημάτων, διμερών αλλά και που αφορούν την περιοχή μας, όπως η Γάζα και η Σύρια” ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κόμπος μετά το πέρας της συνάντησης του με τον κ. Ρούμπιο.

Ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι σχετικά με τα διμερή ζητήματα συζήτησαν “την πρόοδο που έχει προκύψει σχετικά με τον στρατηγικό διάλογο, το ενδεχόμενο να γίνει μια ενδιάμεση αξιολόγηση προόδου, καθώς επίσης και μια ειδική μορφή συζήτησης σε τεχνικό και τεχνοκρατικό επίπεδο σε σχέση με τη Μέση Ανατολή”.

“Τέθηκε επίσης το ζήτημα του σχήματος 3+1 σε επίπεδο ηγετών με την παρουσία από αμερικανικής πλευράς του κ. Ρούμπιο, καθώς επίσης και η ενεργειακή συνεργασία δεδομένης της παρουσίας αμερικανικών εταιρειών στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και ευρύτερα στην ΑΟΖ της Ελλάδος”, σημείωσε.

Επιπλέον οι δύο Υπουργοί συζήτησαν το πώς η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να συμβάλει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. “Η Κύπρος έχει αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει συμπληρωματικά στην αμερικανική προσπάθεια σε ότι αφορά το ανθρωπιστικό πεδίο, αλλά και στο πεδίο της ανοικοδόμησης”, τόνισε ο κ. Κόμπος.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, τέθηκε επίσης και το ζήτημα της Συρίας δηλαδή “πώς μπορεί να στηριχθεί η σταθερότητα του συστήματος, όπως επίσης το κοινό ενδιαφέρον για την προστασία των μειονοτήτων και ειδικά των Χριστιανών στη Σύρια”.

“Ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση, η σχέση έχει σταθερότητα, έχει συνέπεια και συνέχεια”, τόνισε ο κ. Κόμπος.

Είναι η δεύτερη επίσκεψη μας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσα σε 17 μήνες, ανέφερε ο κ. Κόμπος, ενώ μεσολάβησε η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Λευκό Οίκο, η υπογραφή του στρατηγικού διαλόγου και η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σαρμ Ελ Σέιχ, ανέφερε.

“Η σχέση αυτή για εμάς έχει ιδιαίτερη σημασία, αποτελεί πυξίδα στην εξωτερική μας πολιτική και είναι η κοινή στάση και των δύο πλευρών για το πως μπορούμε να δουλέψουμε εντατικότερα για να προχωρήσει και να εμβαθύνει περισσότερο αυτή η σχέση”, τόνισε ο κ. Κόμπος.

Ο κ. Κόμπος ανέφερε επίσης ότι στη συζήτηση με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ τέθηκε και το Κυπριακό. “Ο κ. Ρούμπιο είναι γνώστης του θέματος από την προηγούμενη του ιδιότητα και επαναβεβαιώνεται η στάση των ΗΠΑ σε σχέση με τη βάση λύσης, σε σχέση με την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος, καθώς επίσης και το πολύ σημαντικό για την αμερικανική πλευρά που έχει να κάνει με τη σταθερότητα στην περιοχή, διότι το τι συμβαίνει στην Κύπρο επηρεάζει ευρύτερα τους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Είναι μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική κατάληξη στη συζήτησή μας, διότι οι ΗΠΑ είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας”, ανέφερε.

Η αμερικανική πλευρά έδειξε επίσης ενδιαφέρον για την κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο και τέθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα που απασχολούν την αμερικανική πλευρά. “ Ζητήματα που αφορούν επενδύσεις, άμυνα, προστασία κολοσσών τεχνολογίας οι οποίες έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ και γενικότερα αναφέρθηκαν σε θέματα κανονιστικών πλαισίων που εφαρμόζονται από την ΕΕ”, ανέφερε ο κ. Κόμπος.

“Η Κύπρος ως μια μικρή χώρα που θα έχει την Προεδρία βλέπει αυτή την ευκαιρία να μπορεί να προσπαθήσει να ενισχύσει τον διάλογο και τη συζήτηση μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ κάτι το οποίο θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στον βαθμό που θα μπορούσε να είναι. Από τη δική μας πλευρά υπάρχει αυτή η βούληση. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι και από αμερικανικής πλευράς εντοπίζονται τομείς ενδιαφέροντος όπου τα συμφέροντα ΗΠΑ-ΕΕ μπορούν να συγκλίνουν εφόσον υπάρξει η δυνατότητα διαλόγου, διαπραγμάτευσης και συζήτησης”, είπε ο κ. Κόμπος.

ΚΥΠΕ