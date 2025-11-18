Η τουρκική πλευρά μέσω του Τουφάν Ερχιουρμάν έσπευσε να χαμηλώσει κατά πολύ τον πήχη των προσδοκιών από την μεθαυριανή συνάντηση των δύο ηγετών. Κίνηση που δείχνει ότι ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων θα πάει στη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη περισσότερο για να αλληλογνωριστούν και να παρουσιάσει τις θέσεις του.

Η Άγκυρα μέσω του Χακάν Φιντάν φρόντισε να υποδείξει στον Ερχιουρμάν ότι πρέπει να υπάρχει συντονισμός, ενιαία ρητορική και δράση μεταξύ Άγκυρας και κατεχομένων.

Η ελληνοκυπριακή πλευρά δηλώνει, πάντως, έτοιμη για να προχωρήσει η διαδικασία στο Κυπριακό από το σημείο που είχε διακοπεί το 2017.

Μέσα σε μια ώρα δεν θα ξεκαθαρίσουν τα θέματα

Ευθύς μετά την γνωστοποίηση της ημέρας και ώρας που θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση ο Τουφάν Έρχιουρμαν με δήλωσή του φρόντισε να χαμηλώσει κατά πολύ τον πήχη των προσδοκιών υποδεικνύοντας πως ούτε λίγο ούτε πολύ θα είναι μια συνάντηση γνωριμίας.

Σε ανάρτησή του ο Ερχιουρμάν ανέφερε ότι, «την Πέμπτη θα έχουμε την πρώτη μας συνάντηση, η οποία θα διαρκέσει μια ώρα. Από το 2017 έχουν περάσει οκτώ χρόνια και δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα χρόνια συνέβαλαν στην αναζωπύρωση των ελπίδων για λύση στο νησί».

«Μετά από τόσα χρόνια, στη νέα διαδικασία που θα ξεκινήσει την Πέμπτη, είναι απαραίτητο να διαχειριστούμε σωστά τις προσδοκίες», είπε προσθέτοντας ότι, λόγω και των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών στην περιοχή, «θα ήταν υπερβολικά αισιόδοξο να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κλίμα για λύση».

Σημείωσε ακόμα ότι, η δημιουργία αισιοδοξίας είναι υποχρέωση των ηγετών και ότι η αισιοδοξία και η ατμόσφαιρα λύσης θα δημιουργηθούν με τη βούληση για λύση, την ειλικρίνεια, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αποφυγή αλληλοκατηγοριών μέσω των μέσων ενημέρωσης.

Ο Έρχιουρμαν στην ανάρτησή του ανέφερε ακόμα ότι θα γίνουν δηλώσεις σχετικά με τις εξελίξεις εκτός της διαδικασίας, αλλά θα πρέπει με προσοχή να γίνονται δηλώσεις που αφορούν τη διαδικασία.

«Την Πέμπτη θα συναντηθούμε με τον κ. Χριστοδουλίδη και θα μοιραστούμε για πρώτη φορά τις απόψεις μας σχετικά με πολλά θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Δεν θα ήταν σωστό να περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν τα θέματα που θα συζητήσουμε μέσα σε μία ώρα, και το πιο σημαντικό, δεν θα ήταν σωστό να δημιουργούμε τέτοιες προσδοκίες», είπε.

Ευχήθηκε τέλος όπως η πρώτη συνάντηση διεξαχθεί σε μια ειλικρινή ατμόσφαιρα «που θα δημιουργήσει αμοιβαία εμπιστοσύνη και να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας διαδικασίας συναντήσεων που θα συνεχιστεί σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν θα είναι μακροχρόνια».

Με πολιτική βούληση και θετική διάθεση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανακοίνωσε χθες πως η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, στις 9.30 π.μ., στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στην περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας, αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε γραπτή του δήλωση ο Εκπρόσωπος σημείωσε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης “προσέρχεται στη συνάντηση με την ίδια εποικοδομητική διάθεση και ειλικρινή πολιτική βούληση, στο πλαίσιο της προσπάθειας μας για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί στο Κραν Μοντανά, για την επίτευξη λύσης του Κυπριακού, στη βάση του πλαισίου που καθορίζουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στη βάση των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Εξάλλου σε δηλώσεις του στο ΡΙΚ ο Κ. Λετυμπιώτης σημείωσε πως η Λευκωσία αναμένει να ακούσει τις θέσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη. Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση επιθυμεί πρόοδο στο κυπριακό, μέσω εντατικών συναντήσεων με την Τουρκοκυπριακή πλευρά. Οι συζητήσεις, είπε, πρέπει να είναι επί της ουσίας, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Οι όποιες προθέσεις θα κριθούν στην πράξη

Η διαφοροποίηση στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, δημιουργεί διαφορετικό σκηνικό, το οποίο επιτρέπει να γίνει μια πιο συγκεκριμένη προσπάθεια, με την προσδοκία ότι μπορεί να υπάρξει διέξοδος, δήλωσε ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής κοινότητας.

“Από εκεί και πέρα”, είπε ο Μενέλαος Μενελάου, “οι όποιες προθέσεις θα κριθούν στην πράξη, μέσα από τις συναντήσεις και τις συζητήσεις που θα διεξαχθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα”.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο Μ. Μενελάου τόνισε ότι από κάποιες δημόσιες τοποθετήσεις, δίδεται μία αίσθηση διατήρησης κάποιων παραμέτρων της τουρκικής πολιτικής, ενώ από κάποιες άλλες, δίδεται η εντύπωση πως υπάρχει κάποια διαφοροποίηση.

“Το τί πραγματικά ισχύει, θα διαφανεί στο επόμενο χρονικό διάστημα”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής.

Παράλληλα, διεμήνυσε πως η ελληνοκυπριακή πλευρά θα εξακολουθήσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα, μέχρι να καταστεί εφικτός ο στόχος της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού.

Υποδείξεις για ενιαία ρητορική και δράση

Στο μεταξύ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, μίλησε για αρμονική συνεργασία με τον Τουφάν Ερχιουρμάν ενώ κατέγραψε και τις οδηγίες που δόθησαν: «Συζητήσαμε λεπτομερώς τι πρέπει να γίνει γενικά, τι πρέπει να συζητείται, τι πρέπει να κάνουμε στα θέματα συντονισμού, της ενιαίας ρητορικής, της ενιαίας δράσης».