Εξελίξεις στα ενεργειακά αναμένονται με τη μετάβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Λίβανο αύριο την Τετάρτη. Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για την επίσκεψη του Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βηρυτό αναφέρει ότι στο εν λόγω θέμα «θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις».

Η σχετική ανακοίνωση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί αύριο το πρωί για τον Λίβανο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. Τζοζέφ Αούν, για μια επίσκεψη ιδιαίτερης σημασίας, σε μια περίοδο, όπου η συνεργασία, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Η παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βηρυτό εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να εμβαθύνει τις σχέσεις της με τις χώρες της περιοχές και τον Λίβανο συγκεκριμένα, έναν σημαντικό εταίρο με τον οποίο μοιραζόμαστε ιστορικά φιλικούς δεσμούς, κοινές προκλήσεις και στρατηγικά συμφέροντα.

Στο πλαίσιο της διαρκούς εμβάθυνσης των σχέσεων και της ενίσχυσης της συνεργασίας με τον Λίβανο, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Βηρυτό, θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις που αφορούν ζητήματα ενεργειακής συνεργασίας και ευρύτερων περιφερειακών πτυχών, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό προσανατολισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Η επίσκεψη αποτελεί συνέχεια μιας ιδιαίτερα έντονης και παραγωγικής περιόδου επαφών μεταξύ των δύο χωρών, που αποτυπώνουν την αναβαθμισμένη δυναμική των διμερών μας σχέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις, για ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας, καθώς και για την πορεία της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η Κύπρος αποδίδει σταθερή σημασία στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της σταθερότητας του Λιβάνου, στοιχείο καθοριστικό για το σύνολο της περιοχής.

Παράλληλα, η επίσκεψη δημιουργεί την ευκαιρία για συζήτηση σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Λιβάνου, ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως το πλησιέστερο κράτος μέλος της ΕΕ προς τον Λίβανο, η Κύπρος παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην ενδυνάμωση της εταιρικής σχέσης ΕΕ -Λιβάνου.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν στον Λίβανο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα κα Μαριλένα Ραουνά, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας κ. Τάσος Τζιωνής, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δώρος Βενέζης και υπηρεσιακοί παράγοντες.