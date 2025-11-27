Προβληματισμό σε στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος στα κατεχόμενα προκαλεί η γλώσσα που επιλέγει να χρησιμοποιεί ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης όταν αναφέρεται στο Κυπριακό. Η πρόεδρος της γυναικείας οργάνωσης του κόμματος, Ντογούς Ντεριά, άσκησε κριτική στον Τουφάν Έρχιουρμαν μιλώντας σε διαδικτυακή εκπομπή της ιστοσελίδας Kibris Postasi, υποδεικνύοντας του ότι θα πρέπει να χρησιμοποιεί πιο ειρηνική γλώσσα. «Αν η κοινωνία ήθελε μια τέτοια προσέγγιση θα είχε εκλέξει τον Ερσίν Τατάρ», ανέφερε με νόημα η Τουρκοκύπρια πολιτικός.

Η Ντογούς Ντεριά προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις όταν σχολίαζε την αντίδραση του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι η λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με κατάργηση εγγυήσεων και αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων. Η ίδια εμφανίστηκε εμφανώς δυσαρεστημένη σε σχέση με τους επικοινωνιακούς χειρισμούς του Τουφάν Έρχιουρμαν και υποστήριξε ότι η κοινωνία στην τουρκοκυπριακή πλευρά δεν προτιμά έναν ηγέτη που εμπλέκεται σε λεκτικές αντιπαραθέσεις με την ελληνοκυπριακή και που κάνει δηλώσεις σε υψηλούς τόνους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τουφάν Ερχιουρμάν εξέλαβε την προαναφερθείσα δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη για τις εγγυήσεις και τα στρατεύματα ως «προϋπόθεση» της ελληνοκυπριακής πλευράς στην νέα προσπάθεια στο Κυπριακό. Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε ότι απλώς εξέφρασε τη διαχρονική θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν σε νέα δήλωση του σήμερα το πρωί αντέδρασε στον καθορισμό ΑΟΖ από Κυπριακή Δημοκρατία και Λίβανο, μιλώντας για μονομερείς ενέργειες που γίνονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η βούληση της τουρκοκυπριακής κοινότητας.