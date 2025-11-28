Η Άγκυρα προσπάθησε μέσω των γνωστών της διαύλων στον Λίβανο, μέχρι και την ιστάτη, να μπλοκάρει την υπογραφή συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ με την Κύπρο. Ένα 24ωρο μετά την υπογραφή της συμφωνίας, Τουρκία και κατοχικό καθεστώς αντέδρασαν κατά τρόπο έντονο στην ενέργεια της Λευκωσίας να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε στην τουρκική επιθετική ρητορική, απευθύνοντας πρόσκληση προς την Άγκυρα για διάλογο οριοθέτησης ΑΟΖ, ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και την Τουρκία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στις αντιδράσεις της Τουρκίας, αλλά απάντησε και προς τον Τουφάν Έρχιουρμαν, υπενθυμίζοντας σε αμφότερες τις πλευρές πως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη βάση του διεθνούς δικαίου, στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και στη βάση σχετικής σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας του 1982, προχωρά σε σχετικές συμφωνίες με τα γειτονικά κράτη.

Προσκλητήριο για διάλογο με Άγκυρα

Απαντώντας στην τουρκική αντίδραση για τη συμφωνία ΚΔ – Λιβάνου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε: «Η απάντησή μου στα όσα προέρχονται από την Άγκυρα είναι δημόσια να αναφέρω την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία για να συνομολογήσουμε στη βάση της σχετικής σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας του 1982, τα θαλάσσιά μας σύνορα με την Τουρκία».

Συνέχισε λέγοντας ότι αν η τουρκική πλευρά έχει τόση βεβαιότητα για τις θέσεις της, νιώθει τόση πολλή εμπιστοσύνη με τις προσεγγίσεις της «να καθίσουμε μαζί στο ίδιο τραπέζι, να συζητήσουμε, να καθορίσουμε τα θαλάσσιά μας σύνορα, όπως πράξαμε με τα γειτονικά κράτη και όπως θα συνεχίσουμε να πράττουμε».

Όσον αφορά τις αντιδράσεις Έρχιουρμαν, που κινήθηκε στη γραμμή της Άγκυρας, ο ΠτΔ απάντησε ότι δεν θα σχολιάσει την προσέγγιση του κ. Έρχιουρμαν και ότι αυτή δεν επηρεάζει τους σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εκτός τουρκικής υφαλοκρηπίδας

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζιού Κετσελί, στη δήλωσή του ανέφερε πως η περιοχή που οριοθετήθηκε με τη συμφωνία της Βηρυτού «βρίσκεται εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο». Τα όσα, ωστόσο, ανέφερε, καταδεικνύουν και την ενόχληση της Άγκυρας γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία (την οποία η Τουρκία θεωρεί ως εκλιπούσα) ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Ο Κετσελί είπε ότι η χώρα του προσεγγίζει το θέμα στο πλαίσιο του Κυπριακού και των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων: «Η υπογραφή αυτού του είδους των συμφωνιών από τον Λίβανο ή άλλες παράκτιες χώρες αφορά άμεσα τα ίσα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων στο νησί. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η ελληνοκυπριακή διοίκηση δεν εκπροσωπεί τους Τουρκοκύπριους ή ολόκληρο το νησί και ότι δεν έχει αρμοδιότητα να προβαίνει σε αυτού του είδους τις διευθετήσεις που αφορούν το σύνολο του νησιού».

Η Άγκυρα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα και τις χώρες της περιοχής «να μην στηρίζουν αυτά τα μονομερή βήματα της ελληνοκυπριακής διοίκησης και να μην καθίστανται όργανα σε ενέργειες με στόχο τον σφετερισμό των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι είναι κυρίαρχο και ίσο στοιχείο του νησιού».

Προειδοποιήσεις και προς τον Λίβανο

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επέλεξε να στραφεί κατά του Λιβάνου, διαμηνύοντάς του πως η συμφωνία οριοθέτησης με την Κυπριακή Δημοκρατία «βλάπτει τα συμφέροντά του». Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού ΥΠΑΜ (τις οποίες επικαλείται το ΚΥΠΕ) η συμφωνία «αγνοεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων» και «βλάπτει τα συμφέροντα του Λιβάνου». Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Άγκυρα «τείνει χείρα συνεργασίας» στη Βηρυτό, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία «είναι έτοιμη για συνεργασία με τον Λίβανο στον θαλάσσιο τομέα».

Στην ίδια κατεύθυνση, οι πηγές σημείωσαν ότι «δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε οποιαδήποτε συμφωνία η οποία αγνοεί τα δικαιώματα της τδβκ. Η συγκεκριμένη συμφωνία, που αγνοεί τα δικαιώματα της τδβκ, εκτιμούμε ότι παραβιάζει και τα συμφέροντα του λαού του Λιβάνου. Δηλώνουμε προς τους Λιβανέζους συνομιλητές μας ότι είμαστε έτοιμοι για συνεργασία στον θαλάσσιο τομέα».

Πρώτη έγνοια η εξυπηρέτηση της Άγκυρας

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν αντέδρασε στη συμφωνία Κυπριακής Δημοκρατίας και Λιβάνου με πρώτη του έγνοια το πώς θα εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της Τουρκίας. Σύμφωνα με τον Έρχιουρμαν, οι Τουρκοκύπριοι «δεν δέχονται να γίνονται ενέργειες που δεσμεύουν το μέλλον ολόκληρου ου νησιού, μόνο με τη θέληση της ελληνοκυπριακής πλευράς χωρίς τη δική τους». Μιλώντας για μονομερείς ενέργειες, ο Έρχιουρμαν ήθελε να καταδείξει ότι οι Τουρκοκύπριοι διαφωνούν με τις αποφάσεις που λαμβάνει η ΚΔ και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να γίνουν.

Σύμφωνα με τον Έρχιουρμαν, η συμφωνία με τον Λίβανο αποκλείει για άλλη μια φορά τη βούληση των Τουρκοκυπρίων, ενός εκ των δύο ισότιμων ιδιοκτητών και ενός εκ των δύο συνιδρυτών με κυριαρχικά δικαιώματα στο νησί.

Το λεγόμενο «υπουργείο εξωτερικών» του κατοχικού καθεστώτος, στη δική του αντίδραση, υποστηρίζει πως οι συμφωνίες «είναι άκυρες».

Η συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου για την ΑΟΖ «παραβιάζει τη θαλάσσια δικαιοδοσία της τδβκ», υποστηρίζει ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους και πρόεδρος του Κόμματος Εθνικής Ενότητας, Ουνάλ Ουστέλ, λέγοντας ότι ως «κυβέρνηση» απορρίπτουν αυτή τη συμφωνία.

Ακολουθώντας τη γραμμή του τουρκικού ΥΠΑΜ, ο Ουστέλ υπενθύμισε στον Λίβανο, ότι «η συνενοχή στα μονομερή σχέδια της ε/κ διοίκησης και η συμβολή στην παραβίαση των δικαιωμάτων του τ/κ λαού, βλάπτει τα συμφέροντα του λιβανέζικου λαού».