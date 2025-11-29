Η Τουρκία, μαζί με τη Νότια Κορέα, δεν φαίνεται να προλαβαίνουν την προθεσμία της 30ής Νοεμβρίου για την υποβολή σχεδίων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού αμυντικού προγράμματος SAFE. Η Κύπρος από την άλλη, ενέκρινε προγράμματα εξοπλισμών της τάξης του €1,2 δισεκατομμυρίων, θέτοντας ταυτόχρονα υποχρεωτική τη συμμετοχή κατά 15% κυπριακών εταιρειών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθύμισε, χθες, πως αύριο λήγει η προθεσμία που δόθηκε, προκειμένου τα κράτη-μέλη της ΕΕ να καταθέσουν τα εθνικά τους σχέδια στο πλαίσιο του μηχανισμού SAFE. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, Τομά Ρενιέ, μέχρι και την Παρασκευή δεν είχαν παραληφθεί για να επισημαίνει ότι «τη Δευτέρα ίσως υπάρξει ενημέρωση για το πού βρισκόμαστε».

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι τα σχέδια θα είναι «σε αδρές γραμμές, αλλά αρκετά λεπτομερή ώστε να υπάρχει συντονισμός» ανάμεσα στην Κομισιόν και τα κράτη-μέλη.

Η Κύπρος είναι έτοιμη, είπε ο ΠτΔ

Την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο, στη Λευκωσία, ενέκρινε εξοπλισμούς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, που ανέρχονται σχεδόν στα €1,2 δισεκατομμύρια, όπως ανακοίνωσε, χθες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του μετά την τελετή απονομής των πράσινων μπερέ στο Στρατόπεδο «Στέλιου Μαυρομμάτη» στο Σταυροβούνι.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην τελετή απονομής των πράσινων μπερέ στους εθνοφρουρούς της 2025 ΕΣΣΟ Στρατόπεδο «Στέλιου Μαυρομμάτη». (Φώτο: PIO/Giagkou Spiros)

Το πρόγραμμα αφορά κατά κύριο λόγο εξοπλισμούς και περιλαμβάνει σημαντική διάσταση για την εγχώρια βιομηχανία. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ότι υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να συμπεριληφθεί στη ρήτρα συμφωνίας η συμμετοχή τουλάχιστον 15% κυπριακών εταιρειών, όσον αφορά την ενδεχόμενη αγορά εξοπλισμών από τρίτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μέτρο αφορά κυπριακές εταιρείες που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς και αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όχι όμως και η Τουρκία, σύμφωνα με την Κομισιόν

Σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας και της Νοτίου Κορέας για συμμετοχή στο SAFE, ο Ρενιέ επιβεβαίωσε ότι η Κομισιόν έχει λάβει επίσημο αίτημα και τόνισε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω -και δεν ρισκάρω λέγοντας αυτό- ότι για αυτές τις δύο χώρες δεν πρόκειται να προλάβουμε την προθεσμία της Κυριακής. Είναι, φυσικά, πολύ αργά». Διευκρίνισε ότι η Κομισιόν εξακολουθεί να εξετάζει και τα δύο αιτήματα, χωρίς όμως να αναμένεται κάποια πρόοδος πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τα κράτη-μέλη.

Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, των οποίων ο φάκελος εξετάζεται από το Συμβούλιο της ΕΕ, ο Ρενιέ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά δεν θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από την προθεσμία. «Ακόμα κι αν δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας αυτή τη στιγμή, ας μην ξεχνάμε ότι το SAFE είναι ανοιχτό εκ κατασκευής. Χωρίς συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να συμμετέχει σε έως και 35% των προμηθειών του SAFE», δήλωσε ο Ρενιέ. Πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με τον Καναδά και η Κομισιόν ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία πριν από την Κυριακή.

Ενισχύεται η κυπριακή αμυντική βιομηχανία

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά την ομιλία του στο Σταυροβούνι, σημείωσε πως «υπάρχει μία πολλά υποσχόμενη κυπριακή αμυντική βιομηχανία, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο». Η Κυβέρνηση βρίσκεται σε προχωρημένες διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αξιοποίηση της ευκαιρίας ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αμυντικά προγράμματα των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Πρόεδρο. Παράλληλα, η Κυβέρνηση αναβαθμίζει τις υποδομές στην Πάφο και τη Λεμεσό, συμπεριλαμβανομένης της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» και της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης απευθύνει χαιρετισμό στην τελετή απονομής πράσινου μπερέ στους εθνοφρουρούς της 2025 ΕΣΣΟ. (Φώτο: PIO/Giagkou Spiros)



Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της Κυπριακής Δημοκρατίας περνά πρωτίστως μέσα από την ενίσχυση και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση προωθεί νέα προγράμματα και εμβαθύνει συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικούς οργανισμούς για τη διαμόρφωση ισχυρού εγχώριου οικοσυστήματος αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επισήμανε, επίσης, ότι πέραν της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής, το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας και είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστά την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος ύψιστη προτεραιότητα της Κυβέρνησης με πράξεις και όχι με λόγια.