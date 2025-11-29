Την ετοιμότητα του να συμμετάσχει ακόμη και πριν το τέλος του τρέχοντος έτους σε μια διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό , εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας την ευχή να υπάρχει πολιτική βούληση προς αυτή την κατεύθυνση και από την άλλη πλευρά.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς για τη συνάντηση που θα έχει με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Ερχιουρμάν, είπε ότι «στις 11 Δεκεμβρίου, στις 3.15μμ μέχρι τις 4μμ, θα επισκεφθούμε από κοινού με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη το Εργαστήρι της ΔΕΑ.

Στις 4μμ με 5.30μμ θα γίνει κοινή συνάντηση στην παρουσία της κας Ολγκίν και μετά θα μεταβούμε από κοινού στην ετήσια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των ΗΕ.

Πέραν των διαδικαστικών που μόλις προανέφερα, το πιο σημαντικό είναι μέσα από αυτή τη συνάντηση να δημιουργηθεί η βάση για τη διευρυμένη άτυπη διάσκεψη, ως έχουμε όλοι υποσχεθεί στον ΓΓ των ΗΕ, με μοναδικό στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά.

Και θέλω σήμερα δημόσια να δηλώσω ότι είμαι έτοιμος για την πραγματοποίηση της εν λόγω συνάντησης – το μετέφερα αυτό και στη συνάντηση που είχαμε τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, θα το μεταφέρω αυτό και στην κα Ολγκίν, με την οποία έχω συνάντηση στις 6 Δεκεμβρίου – είμαι έτοιμος για να πραγματοποιηθεί αυτή η άτυπη πολυμερής διάσκεψη πριν το τέλος του χρόνου».

Ερωτηθείς αν είναι ανοικτό το ενδεχόμενο πραγματοποίησης της πολυμερούς διάσκεψης πριν το τέλος του 2025, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «υπάρχει ετοιμότητα από δικής μας πλευράς και ελπίζω να υπάρξει ανταπόκριση από όλους. Εκείνο που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση. Ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε, αν υπάρχει πολιτική βούληση, ναι, μπορούμε ακόμη και πριν το τέλος του χρόνου και έχω μεταφέρει αυτή μου την ετοιμότητα».

Κληθείς να πει αν οι ενδείξεις είναι ότι υπάρχει πολιτική βούληση από την άλλη πλευρά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν μπορώ να μιλήσω και δεν είναι σωστό να μιλήσω εκ μέρους των άλλων μερών. Μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της ελληνοκυπριακής πλευράς και είμαι έτοιμος ακόμη και πριν το τέλος του χρόνου, έχω την πολιτική βούληση, ξέρω πού θέλω να φτάσουμε, έχουμε προετοιμαστεί. Χθες βράδυ, για παράδειγμα, είχα μια εσωτερική σύσκεψη για αυτό το θέμα και είμαστε πανέτοιμοι. Ελπίζω να υπάρξει ανταπόκριση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και πολύ ευχαρίστως να γίνει αυτή η συνάντηση με θετικό αποτέλεσμα».

Ερωτηθείς αν προέκυψε κάτι θετικό από τη συνάντηση των διαπραγματευτικών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έγινε χθες μια συνάντηση των δύο διαπραγματευτών μέσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνάντησης της 11ης Δεκεμβρίου. Αυτές οι συναντήσεις θα συνεχιστούν, έτσι ώστε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στη συνάντηση, στις 11 Δεκεμβρίου»

Σε ερώτηση αν τα θέματα της ατζέντα παραμένουν τα ίδια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ένα είναι το μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.. Αυτός είναι ο δικός μας ξεκάθαρος στόχος».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε ότι φαίνεται να μην προχωρά η αίτηση της Τουρκίας για το πρόγραμμα SAFE και ερωτηθείς αν εκτιμά πως αυτό είναι αποτέλεσμα ενεργειών από πλευράς Ελλάδας και Κύπρου και άλλων εταίρων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η Τουρκία έχει από μόνη της αποκλείσει τον εαυτό της από τη συμμετοχή στο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE της ΕΕ. Συμμετοχή της οποιασδήποτε τρίτης χώρας προϋποθέτει συμφωνία ασφάλειας αυτής της τρίτης χώρας με την ΕΕ. Συμφωνία ασφάλειας που προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των 27 κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Κυπριακής Δημοκρατίας».

ΚΥΠΕ