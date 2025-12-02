Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου είχε την Τρίτη σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, η κα. Δημητρίου και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, προτού συμπροεδρεύσουν σύσκεψης με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Πολιτικών Ομάδων του ΕΚ, καθώς και τους αρχηγούς ή εκπροσώπους των κυπριακών κοινοβουλευτικών κομμάτων. Θέμα της συζήτησης ήταν «Προασπίζοντας τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρώπη και στον κόσμο».

Στη συνάντηση παρέστησαν από πλευράς του ΕΚ, ο Tomas Tobé, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η Iratxe García Pérez, Πρόεδρος της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η Kinga Gal, Πρώτη Αντιπρόεδρος της Ομάδας «Πατριώτες για την Ευρώπη», ο Patryk Jaki, Συμπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ο Morten Løkkegaard από την Ομάδα Renew Europe, ο Bas Eickhout, Συμπρόεδρος των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, ο Martin Schirdewan, Συμπρόεδρος της Ομάδας της Αριστεράς και ο René Aust της Ομάδας των Κυρίαρχων Εθνών.

Από πλευράς Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετείχαν η Σάβια Ορφανίδου, Αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Στέφανος Στεφάνου, Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Ηλίας Μυριάνθους, βουλευτής της ΕΔΕΚ-Σοσιαλιστικό Κόμμα, ο Χρίστος Χρίστου, Πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, ο Μάριος Καρογιάν, Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, ο Σταύρος Παπαδούρης, Πρόεδρος των Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, ο Γιώργος Λουκαΐδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις και η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, η κα. Δημητρίου σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προετοιμάζεται για την άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ με υψηλό αίσθημα ευθύνης, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της Βουλής να συμβάλει μέσω της κοινοβουλευτικής διάστασης και των διασκέψεων που θα φιλοξενήσει. Τόνισε ότι ειρήνη, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και κράτος δικαίου δέχονται διαρκείς πιέσεις, ενώ καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και αναφέρθηκε στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, τις υβριδικές απειλές και την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης.

Η κα. Δημητρίου επανέλαβε ότι η Κύπρος, ως χώρα που βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής, δίνει πρωταρχική σημασία στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Εξέφρασε επίσης εκτίμηση για τη στήριξη του ΕΚ στο Κυπριακό και τόνισε τον ρόλο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του ΕΚ Ρομπέρτα Μετσόλα ανέδειξε τη σημασία των επαφών μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων και υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα έχει την πλήρη στήριξη του ΕΚ, ενόψει των σύνθετων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Πολιτικών Ομάδων του ΕΚ τόνισαν την ανάγκη συνέχισης της στήριξης στην Ουκρανία, τη σημασία της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας. Εστίασαν επίσης στην πλήρη εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, στην προστασία των εξωτερικών συνόρων και στη σημασία στήριξης της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, ανέδειξαν την ανάγκη προώθησης της Ασπίδας Δημοκρατίας, της επίτευξης των κλιματικών στόχων με στήριξη των γεωργών, αλλά και της αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, του υψηλού κόστους ενέργειας και της ακρίβειας. Έγινε ειδική αναφορά στην Τουρκία και στην ανάγκη σύνδεσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων με την πρόοδο στο Κυπριακό.

Από κυπριακής πλευράς, οι αρχηγοί και εκπρόσωποι των κομμάτων επεσήμαναν ότι η Κύπρος μπορεί, μέσα από την Προεδρία της ΕΕ, να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Ζήτησαν σταθερή, έμπρακτη στήριξη της ΕΕ για την επίλυση του Κυπριακού και τόνισαν την ανάγκη εγκατάλειψης πολιτικών δύο μέτρων και δύο σταθμών.

Αναφορές έγιναν επίσης στα γεγονότα του 2013 και τις οικονομικές συνέπειες για τους πολίτες, καθώς και στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής και της παράνομης μετανάστευσης, που πλήττει ιδιαίτερα την Κύπρο. Η στεγαστική κρίση και η ακρίβεια αναδείχθηκαν ως ζητήματα που απαιτούν άμεσα μέτρα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Η συζήτηση έκλεισε με την αμοιβαία βούληση για ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ Ευρωπαϊκού και κυπριακού κοινοβουλίου ενόψει της κοινοβουλευτικής διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας.

ΚΥΠΕ