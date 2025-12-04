Με όποιον και να μιλήσω, κάνει παράπονα για την «νότια Κύπρο», είπε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκία, Χακάν Φιντάν, αναφερόμενος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού, μετά τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες, είπε ακόμη ότι οι σχέσεις Τουρκίας – ΕΕ δεν μπορούν να παραμένουν «όμηροι» αποφάσεων μιας ομάδας κρατών – μελών.

«Με όποιον και να μιλήσω, κάνουν παράπονα για την ελληνοκυπριακή διοίκηση νοτίου Κύπρου. Δηλαδή, υπάρχει το εξής πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία, που καθορίζουν τις τύχες περισσότερων από 400 εκατομμυρίων ανθρώπων, αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ομηρίας ενός τομέα συνέργειας από μια ομάδα ανθρώπων», υποστήριξε ο Χακάν Φιντάν. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν θα το δεχόταν αυτό από στρατηγική άποψη.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε επίσης ότι υπάρχει κατάχρηση του κανόνα της ομοφωνίας στην ΕΕ σε μια σειρά από ζητήματα.

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι στις επαφές του με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, και την Επίτροπο Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, τέθηκαν όλα τα ζητήματα ανοιχτά, από το πλαίσιο της διεύρυνσης έως τη συνδεσιμότητα ΕΕ-Τουρκίας στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό, για να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις σχέσεις με τις Βρυξέλλες «πρέπει να ανοίξουν κάποια κεφάλαια, να αρθούν εμπόδια και να αναθεωρηθούν αποφάσεις του 2019». Παράλληλα, η Άγκυρα επιδιώκει επιτάχυνση σε τρία βασικά θέματα, αναφέροντας την τελωνειακή ένωση, την φιλελευθεροποίηση της βίζας και την πλήρη επανέναρξη των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία.

Η θέση της Τουρκίας σε Ουκρανία, Γάζα και Συρία

Ο Φιντάν είπε ότι η συνεργασία Τουρκίας-ΕΕ έχει παρουσιάσει πρόοδο σε τρία μείζονα διεθνή ζητήματα, δηλαδή την κατάσταση σε Ρωσία-Ουκρανία, Γάζα και Συρία.

Όπως σημείωσε, οι τομείς αυτοί είναι ταυτόχρονα κρίσιμοι τόσο για την τουρκική εξωτερική πολιτική όσο και για την ΕΕ, και η ικανότητα συνεννόησης σε αυτούς αποτελεί «πολύτιμο κεκτημένο».

Ο Τούρκος Υπουργός δήλωσε πως εξακολουθεί να υπάρχει ελπίδα για πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Τόνισε ότι η τεχνική σημασία του να «μην εγκαταλείπεται το τραπέζι» είναι καθοριστική και εκτίμησε ότι τα μέρη μπορούν να συναντηθούν σε μια ενδιάμεση θέση.

Αναφέρθηκε στον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ, σημειώνοντας ότι «διαθέτει τα προσόντα» για να διαδραματίσει σημαντικό μεσολαβητικό ρόλο.

Ο Φιντάν είπε ότι η Άγκυρα έχει ήδη επαναλάβει την πρόθεσή της να φιλοξενήσει απευθείας συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, λέγοντας ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο και ότι «σύντομα και η Ουκρανία θα υιοθετήσει θετική στάση».

Επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη θάλασσα

Σε σχέση με τις πρόσφατες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία εντός της τουρκικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, ο Φιντάν δήλωσε ότι Τουρκία, Ρουμανία και Βουλγαρία έχουν συγκροτήσει ομάδα εργασίας που αφορά τόσο τον εντοπισμό ναρκών όσο και την ευρύτερη θαλάσσια ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.

Είπε ότι οι επιθέσεις «έδειξαν πόσο δίκαιη ήταν η τουρκική προειδοποίηση» για την επέκταση της γεωγραφίας του πολέμου και επεσήμανε ότι οι εξελίξεις αυτές καθιστούν την περιοχή «κλειστή για το εμπόριο και τη μεταφορά ανθρώπων».

Ο Τούρκος Υπουργός ανέφερε ότι συζητήθηκε ένα σύνολο μέτρων για την προστασία κρίσιμων υποδομών, όπως αγωγών, ενεργειακών δικτύων, οπτικών ινών, αλιείας και άλλων.

ΚΥΠΕ