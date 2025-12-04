Την ετοιμότητα της Λευκωσίας να υλοποιήσει αριθμό δράσεων σε σχέση με την Ουκρανία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα παρουσιάσει ο Προέδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη σημερινή του επίσκεψη στο Κίεβο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αφίχθηκε στο Κίεβο αφίχθηκε στις 8.00 το πρωί της Πέμπτης (τοπική και ώρα Κύπρου) για επίσκεψη εργασίας, η οποία περιλαμβάνει συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη υποδέχθηκαν κατά την άφιξή του στον σταθμό τραίνων του Κιέβου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Γεβγέν Περεμπίνις, και ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Κύπρο, Σεργκέι Νιζίνκσι.

Η στιγμή της άφιξης του Προέδρου στο Κίεβο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λευκωσία θεωρεί αυτή την επίσκεψη πολύ σημαντική αφού θα έχει την ευκαιρία να στείλει το μήνυμα ότι, κατά την Προεδρία της, θα δώσει έμφαση όχι μόνο στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου αλλά και στο Ουκρανικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρουσιάσει στον Ουκρανό Πρόεδρο 19 προτάσεις που έχει επεξεργαστεί η Κυπριακή Δημοκρατία για στήριξη της Ουκρανίας και που μπορεί να υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της και να ακούσει την άποψή του για αυτές τις προτάσεις.

Κάποιες από τις προτάσεις που θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι η διοργάνωση άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στο Κίεβο κατά την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, αλλά και η διεξαγωγή κάποιων συναντήσεων ομάδων εργασίας στην Ουκρανία. Περιλαμβάνουν επίσης την ανάδειξη του θέματος των απαχθέντων παιδιών, να παραστεί ο κ. Ζελένσκι στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Απριλίου, και αν το επιθυμεί, να παραστεί στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας στις 7 Ιανουαρίου 2026.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα θέσει στον κ. Ζελένσκι το ζήτημα της παράκαμψης των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας. Συγκεκριμένα θα παρουσιάσει στοιχεία στον κ. Ζελένσκι για τουρκικές εταιρείες που παρακάμπτουν τις κυρώσεις και τις καθιστούν λιγότερο αποτελεσματικές. Η Λευκωσία θα ήθελε ο κ. Ζελένσκι να πιέσει την Τουρκία για το θέμα αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η ανάγκη εναρμόνισης του Κιέβου με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι ακόμη ένα θέμα που αναμένεται να τεθεί, ενόψει της υποψηφιότητας της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ, ειδικά σε σχέση με την Τουρκία, δεδομένου του ότι ο κ. Ζελένσκι δήλωσε επανειλημμένα ότι η Τουρκία είναι σημαντική για την χώρα του λόγω της βοήθειας που παρέχει, αναφέρθηκε.

Επιπρόσθετα, κατά την συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ζητήσει ενημέρωση από τον Ουκρανό Πρόεδρο, για την κατάσταση επί του εδάφους και για τις διαπραγματεύσεις σε σχέση με το Ουκρανικό που πραγματοποιήθηκαν στην Μόσχα.

Αναμένεται να συζητήσει και το θέμα των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τα οποία η ΕΕ μελετά προτάσεις για αξιοποίησή τους για χρηματοδότηση της Ουκρανίας, κάτι για το οποίο αντιδρά το Βέλγιο, αφού 90% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται στη χώρα αυτή.

Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα θέσει στον κ. Ζελένσκι το θέμα των 37 πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και 227 εταιρειών που προστέθηκαν στην ουκρανική λίστα κυρώσεων, στη βάση ισχυρισμών, όπως σημειώθηκε.

Το πρόγραμμα του Προέδρου

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει κατάθεση στεφάνου στο μνημείο Wall of Heroes, ένα αυτοσχέδιο μνημείο στον εξωτερικό τοίχο του Μοναστηριού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη του Κιέβου. Ο τοίχος είναι καλυμμένος με φωτογραφίες πεσόντων στρατιωτών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναμενόταν να αφιχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο Mariinskyi όπου θα τον υποδεχόταν ο Πρόεδρος Ζελένσκι, κατά τις 11.25, τοπική ώρα και ώρα Κύπρου. Θα ακολουθήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση των δυο ηγετών και διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δυο αντιπροσωπειών.

Ακολούθως, οι δυο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης και θα παρακαθήσουν σε γεύμα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επισκεφθεί και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας (Verkhovna Rada) όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Σώματος, Ρουσλάν Στεφάντσιουκ.

Αργότερα το απόγευμα θα επισκεφθεί ειδικό Κέντρο αποκατάστασης παιδιών που έχουν απαχθεί και επιστρέφουν από αιχμαλωσία από τις κατεχόμενες περιοχές και τον Καθεδρικό Ναό Αγίας Σοφίας.

Κατά την επίσκεψή του στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει και συνάντηση και με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Τζούλι Ντέιβις.

Συνοδεύεται από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, την Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, τον Διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του Δώρο Βενέζη και υπηρεσιακούς παράγοντες.

ΚΥΠΕ