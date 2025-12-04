Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποδέχθηκε το πρωί στο Κίεβο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην ουκρανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026. Οι δυο ηγέτες θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος συμμετέχει στην κυπριακή αντιπροσωπεία, τονίζει πως “σε μια επίσκεψη βαθιά συμβολική, η Κύπρος εκφράζει έμπρακτα την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον ουκρανικό λαό και εκπέμπει το μήνυμα της σταθερής προσήλωσης στις αδιαπραγμάτευτες αρχές της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας κάθε κράτους”.

“Οι λαοί μας γνωρίζουν, δυστυχώς, τις τραγικές συνέπειες της εισβολής και της κατοχής, την αμφισβήτηση της ελευθερίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Η στάση μας δεν είναι μόνο θέση αρχής, είναι βαθιά ριζωμένη στο δικό μας βίωμα και στον διαρκή αγώνα για δικαιοσύνη και αποκατάσταση των δικαιωμάτων μας. Αυτό καθιστά τη στήριξη μας αυθεντική, έμπρακτη και πολιτικά συνεπή”, προσθέτει ο κ. Λετυμπιώτης.

Σημειώνει ακόμη πως “η Κύπρος προβάλλει τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες που αφορούν την ασφάλεια, την ενότητα και την ενίσχυση της κοινής πολιτικής μας βούλησης”.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρει ότι “η Κύπρος στηρίζει κάθε ειλικρινή διπλωματική προσπάθεια που μπορεί να οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, πλήρως εναρμονισμένη με το Διεθνές Δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, πάντοτε σε συντονισμό με τους ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους μας”.

“Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, η διεύρυνση θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα, με την πορεία της Ουκρανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα μας και την πρόοδό της να αποτελεί στόχο που θα στηρίξουμε με συνέπεια”, σημειώνει ο κ. Λετυμπιώτης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον κ. Λετυμπιώτη, οι διευρυμένες επαφές μεταξύ των αντιπροσωπειών Κύπρου και Ουκρανίας, υπό τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουν ξεκινήσει.

Οι συζητήσεις αναμένεται να κινηθούν γύρω από την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων για τις διεθνείς πρωτοβουλίες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και στις προσπάθειες της Λευκωσίας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο τραπέζι θα τεθούν επίσης οι σχέσεις ΕΕ–Ουκρανίας, ειδικά ενόψει της επικείμενης ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

#ΤΩΡΑ Ξεκινούν οι διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών 🇨🇾🇺🇦 υπό τον Πρόεδρο 🇨🇾 και τον 🇺🇦Πρόεδρο της Ουκρανίας.



Θέματα που θα απασχολήσουν τις συνομιλίες:

▪️Διμερείς σχέσεις και περαιτέρω ενίσχυση τους

▪️Ενημέρωση και ανταλλαγή…

#ΤΩΡΑ Υποδοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 🇨🇾 από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας 🇺🇦 στο Κίεβο στο πλαίσιο επίσκεψης εργασίας που εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026.

