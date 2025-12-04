Απόψε φτάνει στην Κύπρο η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άγκελα Ολγίν η οποία την Παρασκευή θα συναντηθεί με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν και το Σάββατο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ΗΕ, η συνάντηση αύριο της κ. Ολγκίν με τον κ. Έρχιουρμαν θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί ενώ η συνάντηση Ολγκίν – Χριστοδουλίδη στις 10 το πρωί του Σαββάτου.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, μετά την επίσκεψη των δύο ηγετών στα γραφεία της ΔΕΑ θα έχουν συνάντηση με τη κ. Ολγκίν.

ΚΥΠΕ